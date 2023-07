Robbie Williams ammette: «Ho mentito, ecco perché»

Durante un concerto in Olanda, Robbie Williams ha interrotto la sua esibizione dopo tre canzoni apparentemente per colpa del Long Covid. Ora il cantante ha ammesso di aver mentito. KEYSTONE

In giugno, la pop star Robbie Williams ha bruscamente interrotto il suo concerto al Pinkpop Festival a Landgraaf nei Paesi Bassi. La motivazione che ha dato ai fan è che soffre di Long Covid. Il cantante ha però ammesso di aver mentito... o, meglio, di aver fatto una battuta.

Hai fretta? blue News riassume per te Robbie Williams ha interrotto la sua esibizione al Pinkpop Festival a giugno in Olanda dopo solo tre canzoni.

«È Long Covid, non l'età», è stata la motivazione dell'artista.

Ora il 49enne ammette però di aver detto una bugia... o meglio di aver scherzato: non soffre di Long Covid. Mostra di più

La pop star Robbie Williams sta attraversando un momento difficile. Solo di recente ha rivelato di soffrire di un disturbo sensoriale fisico, noto in gergo tecnico come dismorfofobia, per cui si sente sempre brutto.

Nel frattempo è arrivata un'altra confessione e anche stavolta si tratta della sua salute. A giugno il cantante britannico si è esibito sul palco del Pinkpop Festival in Olanda. Ma dopo solo tre canzoni ha interrotto il suo concerto.

«È Long Covid, non è la mia età», ha gridato l'artista al suo pubblico. Secondo i resoconti dei media, il britannico ha comunque continuato l'esibizione, ma sembrava senza forze.

«Dico la stessa battuta ogni volta»

L'ex membro dei Take That ha sorpreso RTL quando ha svelato di non soffrire di Long Covid: «Dico la stessa battuta ogni volta», ha detto il 49enne.

Perché Williams ammette una simile cosa? «Se sono improvvisamente stanco ed esausto sul palco, non voglio che il pubblico pensi che sia perché sono un uomo anziano. Quindi fingo di soffrire di Long Covid», rivela a RTL.

La star del pop era già conosciuta come un burlone quando faceva parte della boy band inglese, ma questa volta, forse, l'ha sparata un po' grossa.