Un «cocktail» di diagnosi Robbie Williams confessa: «Ho la sindrome di Tourette»

ai-scrape

4.10.2025 - 14:37

Il cantante britannico Robbie Williams (foto d'archivio).
Il cantante britannico Robbie Williams (foto d'archivio).
KEYSTONE

Durante un podcast, Robbie Williams ha svelato di soffrire della sindrome di Tourette. Questa, insieme alla diagnosi di ADHD, condiziona fortemente le sue esibizioni: «Anche in uno stadio pieno di persone non riesco a sentire l'amore che mi circonda», ha confessato il cantante.

Alessia Moneghini

04.10.2025, 14:37

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Robbie Williams ha confessato in un podcast di soffrire della sindrome di Tourette.
  • Il cantante ha affermato che la sua condizione non si manifesta con i classici tic, ma attraverso dei pensieri intrusivi.
  • All'ex componente dei Take That è stato anche diagnosticato l'ADHD e presenterebbe dei tratti autistici.
  • La sua saluta mentale influenza fortemente la sua abilità di esibirsi su un palco: «Anche in uno stadio pieno di persone non riesco a sentire l'amore che mi circonda».
Mostra di più

Di recente Robbie Williams ha svelato di convivere con la sindrome di Tourette, una condizione che ha tenuto nascosta fino a poco tempo fa. Lo riporta, tra gli altri, «TGcom24».

Durante un episodio del podcast «I'm ADHD! No You're Not», dedicato alla salute, il cantante britannico ha descritto la sua diagnosi come «invadente», con pensieri intrusivi che non si manifestano esteriormente, ma che lo tormentano internamente.

Nonostante il supporto di migliaia di fan durante i concerti, questi pensieri non si placano. «Mi sono reso conto di avere la Tourette, ma non si manifesta – ha spiegato –. Anche in uno stadio pieno di persone non riesco a sentire l'amore che mi circonda».

«Sono terrorizzato dai tour»

Alla popstar è stato diagnosticato anche l'ADHD e ha affrontato diverse riabilitazioni per abuso di alcol e droghe. Inoltre ha fatto un test che ha mostrato «tratti autistici», come l'ansia legata all'abbandono del suo spazio sicuro, il letto.

Nonostante la sua lunga carriera di successo, l'ex componente dei Take That ha confessato di essere ancora terrorizzato dall'idea di andare in tournée.

La sindrome di Tourette è una condizione neurologica caratterizzata da tic involontari. Anche altri artisti, come Lewis Capaldi e Billie Eilish, hanno parlato pubblicamente della loro esperienza con questa sindrome.

Williams ha sottolineato come la sua salute mentale influenzi profondamente le sue performance dal vivo. «La gente pensa che io sia entusiasta di andare in tour, ma in realtà ne sono terrorizzato», ha dichiarato.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

