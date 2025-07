Robbie Williams sul palco. Imago

Durante un concerto in Germania, Robbie Williams ha condiviso con il pubblico le difficoltà che sta affrontando a causa delle condizioni di salute dei suoi genitori e della suocera, riflettendo sulla complessità dell'essere adulti a 51 anni.

Robbie Williams, durante un recente concerto in Germania, ha aperto il suo cuore al pubblico parlando delle difficoltà che sta vivendo a causa delle condizioni di salute dei suoi genitori.

Sua madre Janet soffre di demenza e non riesce più a riconoscerlo, mentre suo padre Peter è affetto dal morbo di Parkinson e non può più uscire di casa. Anche la mamma di sua moglie, Ayda Field, sta combattendo contro gravi malattie: lupus, Parkinson e cancro. Il cantante ha descritto la suocera come una donna coraggiosa che continua a lottare con determinazione.

In passato, Robbie aveva già accennato alle malattie dei suoi genitori durante la promozione del biopic «Better Man», dove ha espresso la complessità della situazione senza entrare nei dettagli per rispetto della loro privacy. Ha sottolineato come tutti affrontino le proprie difficoltà e come lui stia cercando di gestire le sue.

Una nuova prospettiva sulla famiglia e la genitorialità

Il rapporto con suo padre, un tempo assente, è migliorato con gli anni. Robbie ha trovato una nuova prospettiva sulla famiglia e la genitorialità, riconoscendo che anche i suoi genitori sono stati bambini e che lui stesso conserva una parte infantile. Questo lo ha aiutato a perdonare e a costruire un legame più forte con suo padre.

La carriera di Williams, iniziata con i Take That, è stata segnata da successi e difficoltà personali, tra cui la depressione e le dipendenze. Grazie al supporto della moglie Ayda, con cui ha quattro figli, l'artista è riuscito a superare le sue dipendenze e a ricostruire la sua vita.

Tuttavia, ora si trova ad affrontare le sfide legate alla salute dei suoi cari, ammettendo che l'età adulta porta con sé complessità inaspettate.

Nonostante le difficoltà, Robbie continua a esibirsi e a condividere la sua musica con il mondo, cercando di affrontare le sfide della vita con coraggio e sincerità.

