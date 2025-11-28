  1. Clienti privati
Piccola star La primogenita di Robbie Williams debutta come attrice a 13 anni

Covermedia

28.11.2025 - 09:30

Robbie Williams con Teddy Williams e Ayda Field Williams
Robbie Williams con Teddy Williams e Ayda Field Williams

Teddy Williams esordisce al cinema nel film natalizio «Tinsel Town», accanto a Rebel Wilson e Kiefer Sutherland, accompagnata dai genitori sul red carpet.

Covermedia

28.11.2025, 09:30

28.11.2025, 10:25

Teddy Williams, la figlia maggiore di Robbie Williams e Ayda Field, ha ufficialmente debuttato come attrice.

A 13 anni, la giovane è apparsa per la prima volta sul red carpet per l'anteprima di «Tinsel Town», film di Sky Cinema in uscita a dicembre.

Nel film, Teddy recita accanto a Rebel Wilson, Kiefer Sutherland e Lucien Laviscount. La pellicola segue un eroe d'azione hollywoodiano in declino che accetta un ruolo nella singolare pantomima natalizia di un piccolo villaggio inglese, dove trova un'inaspettata fonte di ispirazione in un'insegnante di danza dal carattere schietto.

Sky Cinema ha pubblicato su TikTok un video dell'arrivo della famiglia sul tappeto rosso, scrivendo: «Una famiglia di talento. Vedrete Teddy Williams in «Tinsel Town» questo Natale».

Difficile conciliare la famiglia con 4 figli e la carriera

Williams e Field sono genitori di quattro figli: Theodora (Teddy), Charlton (Charlie), Colette (Coco) e il piccolo Beau, cinque anni.

In un'intervista a People di gennaio, Williams aveva raccontato la sfida di conciliare vita familiare e carriera: «Fai del tuo meglio, ma ci sono quattro piccole voci di quattro piccole anime che hanno desideri e bisogni e sono molto rumorose».

Parlando del suo brano «Feel», il cantante aveva aggiunto: «C'è una frase che dice: «Voglio solo sentire un amore vero nella casa in cui vivo». L'ho ottenuto. L'ho attratto, ed è bellissimo».

«Tinsel Town» uscirà il 5 dicembre 2025 su Sky Cinema.

