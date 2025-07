Robbie Williams

Un riconoscimento meritato per una carriera musicale straordinaria e il suo impegno filantropico.

Covermedia Covermedia

Secondo le ultime indiscrezioni, Robbie Williams è stato nominato per un cavalierato.

Il cantante di «Better Man» è stato lodato per la sua carriera musicale e il suo impegno nelle cause benefiche.

Il nome di Robbie è stato presentato al comitato competente per i riconoscimenti, che ora avrà il compito di inviare al Primo Ministro una lista ristretta di raccomandazioni per il conferimento dell'onorificenza, come riportato dal The Sun il 3 luglio.

«Penso che Robbie meriti di essere nominato cavaliere, al 100%», ha dichiarato il DJ di Radio 2, Scott Mills, al The Sun. «Solo per il suo contributo alla musica. Non dimentichiamoci che è il più decorato vincitore dei BRIT Awards nella storia. Dobbiamo celebrare e riconoscere quanta gioia ha portato».

Il presentatore ritiene che Robbie abbia offerto anche un contributo significativo alla causa della salute mentale.

«Se lo merita», ha detto Scott, 51 anni. «Non solo per il suo contributo alla musica, ma anche per aver combattuto i suoi demoni sotto gli occhi del pubblico e per esserne uscito. Deve essere riconosciuto per la sua onestà e il suo coraggio. È davvero un modello da seguire».

Lo scorso anno, Robbie ha donato 250.000 sterline (circa 290.000 €) a varie organizzazioni benefiche.

Nel 2006, ha co-creato Soccer Aid, una partita di calcio annuale di raccolta fondi che vede partecipare un mix di giocatori professionisti e celebrità. L'evento ha raccolto più di 121 milioni di sterline (circa 140 milioni di €) per Unicef UK.