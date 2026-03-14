Il cantante britannico Robbie Williams (foto d'archivio). KEYSTONE

Dopo 14 anni, la popstar Robbie Williams interrompe i rapporti di collaborazione con Michael Loney.

Covermedia Covermedia

Robbie Williams si separa dal suo storico manager.

Confermando un'indiscrezione che circolava da alcuni giorni, l'ex Take That ha dichiarato di avere interrotto i rapporti con Michael Loney, suo agente da 14 anni.

La notizia arriva dieci anni dopo la scomparsa del mentore e manager di Williams, David Enthoven, che nel 1992 aveva co-fondato la società ie:music con Tim Clark.

«È stato un periodo incredibile e ho avuto la fortuna di essere gestito da persone davvero meravigliose, in particolare David Enthoven, Tim Clark e Michael Loney», ha dichiarato il cantante in un comunicato affidato al «The Sun».

«Al momento sto lavorando alla composizione di un nuovo team e sono estremamente entusiasta del futuro».

Una separazione «totalmente amichevole»

Secondo il tabloid, la separazione è avvenuta in modo «totalmente amichevole». Robbie pare abbia espresso la volontà di una nuova ripartenza dopo il successo dell'album «Britpop», pubblicato a gennaio.

Grazie al disco, Williams ha superato i Beatles, diventando l'artista con più album in vetta alle classifiche nella storia della musica del Regno Unito.

«Ha battuto il record dei Beatles all'inizio dell'anno. Questo lo ha spinto a puntare sempre più in alto in futuro», ha rivelato la fonte. «Robbie è sempre pieno di idee su cosa fare dopo, che si tratti di musica, arte o dei suoi altri interessi commerciali».

Due settimane fa, Robbie ha offerto un tributo a Ozzy Osbourne ai BRIT Awards, intonando il brano «No More Tears» con Zakk Wylde, Adam Wakeman, Robert Trujillo e Tommy Clufetos, musicisti che hanno lavorato nel corso degli anni con il defunto rocker.