MusicaRobbie Williams rompe con il suo storico manager, ecco perché
Covermedia
14.3.2026 - 11:00
Dopo 14 anni, la popstar Robbie Williams interrompe i rapporti di collaborazione con Michael Loney.
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14.03.2026, 11:00
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Robbie Williams si separa dal suo storico manager.
Confermando un'indiscrezione che circolava da alcuni giorni, l'ex Take That ha dichiarato di avere interrotto i rapporti con Michael Loney, suo agente da 14 anni.
La notizia arriva dieci anni dopo la scomparsa del mentore e manager di Williams, David Enthoven, che nel 1992 aveva co-fondato la società ie:music con Tim Clark.
«È stato un periodo incredibile e ho avuto la fortuna di essere gestito da persone davvero meravigliose, in particolare David Enthoven, Tim Clark e Michael Loney», ha dichiarato il cantante in un comunicato affidato al «The Sun».
«Al momento sto lavorando alla composizione di un nuovo team e sono estremamente entusiasta del futuro».
Una separazione «totalmente amichevole»
Secondo il tabloid, la separazione è avvenuta in modo «totalmente amichevole». Robbie pare abbia espresso la volontà di una nuova ripartenza dopo il successo dell'album «Britpop», pubblicato a gennaio.
Grazie al disco, Williams ha superato i Beatles, diventando l'artista con più album in vetta alle classifiche nella storia della musica del Regno Unito.
«Ha battuto il record dei Beatles all'inizio dell'anno. Questo lo ha spinto a puntare sempre più in alto in futuro», ha rivelato la fonte. «Robbie è sempre pieno di idee su cosa fare dopo, che si tratti di musica, arte o dei suoi altri interessi commerciali».
Due settimane fa, Robbie ha offerto un tributo a Ozzy Osbourne ai BRIT Awards, intonando il brano «No More Tears» con Zakk Wylde, Adam Wakeman, Robert Trujillo e Tommy Clufetos, musicisti che hanno lavorato nel corso degli anni con il defunto rocker.