Milioni di spettatori incollati allo schermo e un palco reale illuminato da star del calibro di Katy Perry e Lionel Richie. Ma Robbie Williams ha detto di «no», prediligendo un'offerta troppo allettante per essere rifiutata.

Covermedia Covermedia

Robbie Williams decise di non esibirsi all'incoronazione di re Carlo III, svoltasi nel maggio 2023. Mentre artisti del calibro di Paloma Faith, Olly Murs, Katy Perry e Lionel Richie hanno calcato il palco davanti a 12,3 milioni di spettatori solo nel Regno Unito, il cantante 50enne ha preferito un'opportunità lavorativa più redditizia.

Intervistato nel programma «Watch What Happens Live» di Andy Cohen, l'ex componente dei Take That ha dichiarato senza mezzi termini: «Ero impegnato in un lavoro che non potevo rifiutare per motivi economici».

Sebbene molti si aspettassero cachet stellari per i performer, si è poi scoperto che Katy Perry e Lionel Richie hanno cantato gratuitamente e persino pagato di tasca propria le spese di viaggio, puntando sulla visibilità globale dell'evento.

Nonostante questa assenza, Robbie non è nuovo ai grandi appuntamenti reali: nel 2012, era stato protagonista del concerto del Giubileo di Diamante della regina Elisabetta II, un evento organizzato dal suo ex compagno di band nei Take That, Gary Barlow.