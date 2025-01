Robbie Williams alla prima di «Better Man». Henning Kaiser/dpa

Anche Robbie Williams ha adesso la sua biografia cinematografica, «Better Man», dove è incarnato da una scimmia generata al computer. In un'intervista a blue News rivela perché non ha mai voluto fare l'attore e perché non vuole che suo padre veda il film.

Marlène von Arx Marius Egger

Robbie Williams, nel 2025 lancerà il suo biopic musicale «Better Man», in cui sarà incarnato da una scimmia digitalizzata. È soddisfatto del risultato?

Molto, sono entusiasta. Pensavo che il film non sarebbe mai stato realizzato. Quando sono iniziate le riprese, ho pensato che l'idea della scimmia fosse grandiosa, ma non potevo immaginare quello che il regista Michael Gracey («The Geratest Showman») vedeva nella sua testa.

Ho appena scritto a mia moglie che sta andando benissimo e che dovrebbe preparare le piña colada e il solarium. Lei è meravigliosamente nevrotica e io sono impulsivo, quindi l'opposto. Lei ha i piedi per terra, mentre io mi limito ad agitare la mazza e a sperare di colpire qualcosa.

Robbie Williams in «Better Man»: una scimmia generata al computer come controfigura.

«Better Man» è anche un avvertimento sull'alto prezzo che si paga come popstar, a volte anche con la vita, come è successo di recente a Liam Payne degli One Direction?

Certo, la mia storia non è unica. Nessuno che si trovi sotto l'onnipresente luce dei riflettori pensa di essere ancora un individuo perfettamente equilibrato.

Il mondo si piega verso di te e tu ti pieghi verso il mondo. Ora, all'altro capo dell'arco, all'età di 50 anni, so cosa avrebbero dovuto significare tutto il glamour e gli applausi.

Sto percorrendo il mio cammino verso la guarigione, in pieno stile Namaste. Ora la fama e la fortuna hanno il significato che avrebbero sempre dovuto avere, ma che non hanno mai avuto prima.

Il 90% delle persone pensa che se avesse questo o quello sarebbe felice e completo, ma la fama e la fortuna non risolvono nulla, creano una crisi esistenziale!

Come ne è uscito?

Con molta autoanalisi e un aiuto esterno. Sono stato fortunato. Anche i miei manager Tim e David, che nel frattempo è venuto a mancare, mi hanno aiutato. Tim era il pugno e David, che era sobrio da dieci anni quando l'ho conosciuto, era l'abbraccio.

Ma quando si è nel pieno della dipendenza da alcol e droghe, non sempre si prendono le decisioni migliori. E all'epoca la salute mentale era ancora un tabù. Se avessi chiesto degli antidepressivi mi sarei polverizzato.

Oggi ha meno bisogno di rassicurazioni esterne rispetto al passato?

Ho ancora un bisogno drammatico di essere amato e sono ancora ipersensibile. Non sono più fragile come un tempo. La mia fragilità ha a che fare con la mia malattia mentale? Sì, c'entra. Sono guarito? Non completamente. Sarò mai completamente guarito? No.

Il mio radicamento, la mia nuova prospettiva e lo scopo della mia vita hanno a che fare con il mio matrimonio e i miei figli? Sì, senza di loro non so dove sarei oggi e se sarei ancora qui.

Quando è nata la mia prima figlia Teddy, ho capito che non si trattava più solo di me. In quanto narcisista purosangue, questa è stata una nuova grande consapevolezza per me.

Quali sono stati i momenti più difficili che ha dovuto rivivere per «Better Man»?

La cosa peggiore per me è stata la relazione con la mia ex fidanzata Nicole Appleton (cantante delle All Saints, ndr). Tutti gli altri nel film mi avevano fatto qualcosa, ma lei era una brava persona e io ero il cattivo. Lei ha avuto la versione peggiore di me. Me ne vergogno ancora.

E poi anche la storia con mia nonna e quella con mio padre non sono state facili. Nel film si vede la versione di mia madre di quello che è successo all'epoca. Mio padre ha certamente la sua versione.

Ci sono cose di cui non ho mai parlato con lui. In realtà non voglio che veda il film. Ma voglio anche che la gente sappia che è molto affascinante e che tutti si innamorano subito di lui.

Robbie Williams, l'attore Jonno Davies (a sinistra) e il regista Michael Gracey presentano «Better Man» a Colonia. Henning Kaiser/dpa

E come pensa che reagiranno i suoi colleghi musicisti, come Liam Gallagher e i Take That?

Liam Gallagher è un 11 nella vita e nel film si presenta come un 10. Gary Barlow dei Take That ha letto il copione. Ha pensato di essere stato ritratto peggio di Darth Vader nel primo film di Star Wars. Io voglio bene a Gary e il nostro rapporto è il più possibile riparato e guarito.

Ma nel film devo parlare come facevo quando avevo 17, 18 e 19 anni. So che alcuni si sono lamentati di Elton John e del film «Rocket Man». Per ora nascondo la testa sotto la sabbia.

Se potesse tornare indietro rientrerebbe nei Take That?

Assolutamente sì. I Take That sono ancora importanti nel cuore della gente. Loro e noi siamo durati più a lungo di tutti i nostri contemporanei. I Take That sono la band perfetta per me? Sì. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Fine della risposta.

In «Better Man», un attore in una tuta CGI ha assunto il suo ruolo. Il resto è stato fatto da specialisti in VFX. Si vede come attore in futuro?

No. Come attore, vorrei solo girare e non dover aprire una porta tre volte o percorrere un corridoio sette volte fino a quando la scena non sarà pronta. Ora vediamo come va «Better Man».

È una grande sfida, soprattutto in America, dove sono poco conosciuto. Sarebbe bello se riuscissero a scrivere correttamente il mio nome e sapessero che la canzone si chiama «Angels» e non «Angel».

Un grande tour nordamericano sarebbe meraviglioso e mi appagherebbe completamente. Ma se così non fosse, va bene lo stesso.

Dietro le quinte di «Better Man» con l'attore Jonno Davies in una tuta CGI.

Cosa la renderà un «uomo migliore» tra dieci o vent'anni?

Accetto il fatto che sto invecchiando. La mia vita è cambiata molto negli ultimi cinque anni. Ci è voluto troppo tempo per migliorare, ma ci vuole il tempo che ci vuole.

Quindi, se gli ultimi cinque anni sono un indicatore, il mio futuro sembra luminoso. Ogni giorno, ogni mese, sono più grato, più autentico e mi capisco meglio.

«Better Man» è in programmazione in tutti i blue Cinema dal 1° gennaio.