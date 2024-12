Robbie Williams

La popstar ha lasciato la scuola a 16 anni per entrare nei Take That.

Covermedia Covermedia

Non tutti lo sanno, ma Robbie Williams non è mai riuscito a terminare gli studi. Il cantante fu praticamente costretto a lasciare la scuola all'età di 16 anni per intraprendere la carriera musicale, inizialmente come parte dei Take That e poi da solista.

Oggi Robbie vorrebbe tornare tra i banchi per recuperare gli anni scolastici perduti.

Williams, in lizza per un Golden Globe per il singolo «Forbidden Road» estratto dal suo nuovo film biografico «Better Man», sarà molto impegnato tra tour promozionale e concerti in giro per l'Europa per tutto il 2025.

«Ho sempre pensato di iniziare l'università»

Tuttavia la popstar spera di trovare il tempo per tornare sui libri. «Ho sempre pensato di iniziare l'università, ma non sarei in grado di frequentarla perché non ho mai conseguito il GCSE (corrispettivo del diploma di scuola superiore)», ha rivelato al The Sun.

«Non ho ottenuto un voto più alto di D, per tutto il resto sono stato bocciato o non mi sono presentato. Vorrei veramente tornare indietro e prendere il diploma».

«Non ricordo nemmeno il nome del mio insegnante di inglese, ma pensavo che potrebbe esserci un interessante show televisivo, in cui potrei tornare a scuola, ovviamente in dei corsi adatti a persone della mia età!».

«Per tutta la vita mi sono sentito uno stupido perché non si sapeva nulla della dislessia negli anni '70 e '80 a Stoke-on-Trent», ha ricordato il 49enne. «Avevo la dislessia, la discalculia, un deficit dell'attenzione, ma allora non se ne parlava, così ho lasciato la scuola pensando di essere un'idiota. Sono serviti anni per capirlo e superarlo».