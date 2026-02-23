Robert Aramayo

L'attore inglese batte Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e Timothée Chalamet e vince il premio per «I Swear».

Sorpresa ai British Academy Film Awards 2026: Robert Aramayo conquista il premio come miglior attore protagonista e resta visibilmente senza parole.

Alla Royal Festival Hall di Londra, l'attore inglese supera nomi del calibro di Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet, Jesse Plemons e Michael B. Jordan, portando a casa il riconoscimento per la sua interpretazione in «I Swear».

Nel biopic diretto da Kirk Jones, Aramayo interpreta John Davidson, attivista scozzese affetto da una grave forma di sindrome di Tourette. Davidson è presente in sala per sostenere il film e l'attore.

Sul palco, con la voce rotta dall'emozione, Aramayo si rivolge ai colleghi candidati.

E dice: «Non riesco assolutamente a crederci. Non riesco a credere di essere nella stessa categoria con persone come voi, figurarsi essere qui davanti a voi. Non posso credere di aver vinto questo premio. Davvero non posso. Tutti in questa categoria mi lasciano senza fiato».

Aramayo ringrazia il regista Jones e lo stesso Davidson.

Poi ricorda un episodio legato a Hawke, risalente ai tempi della scuola di recitazione Juilliard: «Quando ero a scuola, Ethan Hawke venne a parlarci. Fece un intervento straordinario sulla longevità nella carriera di un attore, sull'importanza di proteggere il proprio strumento ed evitare comportamenti autodistruttivi. Ebbe un grande impatto su tutti noi. Essere in questa categoria con te stasera è incredibile. Grazie, Ethan».

Prima di lasciare il palco, conclude con un sorriso: «Ok, ora smetto di parlare. Grazie, grazie, grazie davvero».

Per Aramayo la serata è iniziata nel segno del successo.

L'attore, noto al grande pubblico per la serie «Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere», ha già vinto l'EE Rising Star Award, premio assegnato dal pubblico.

Durante la cerimonia, alcuni tic vocali di Davidson si sentono in sala. Il conduttore Alan Cumming interviene per chiarire: «La sindrome di Tourette è una disabilità e i tic che avete sentito stasera sono involontari. Significa che la persona che ne soffre non ha alcun controllo sul linguaggio. Ci scusiamo se qualcuno si è sentito offeso».

Secondo quanto riportato da Variety, Davidson lascia la cerimonia nella seconda parte della serata «di sua spontanea volontà».