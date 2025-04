Robert De Niro

Airyn rivela di avere iniziato la terapia ormonale nel novembre 2024.

Airyn De Niro si presenta al mondo come donna trans.

La figlia del leggendario attore Robert De Niro ha affidato alle pagine del magazine Them il racconto del suo percorso verso la transizione di genere. «Crescendo mi è sempre stato detto che ero troppo di qualcosa o non abbastanza: troppo grassa, non abbastanza magra. Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza mascolina», ha detto Airyn.

«Penso che gran parte della [mia transizione] dipenda anche dall'influenza che le donne nere hanno avuto su di me», ha condiviso. «Credo che entrare in questa nuova identità, pur essendo orgogliosa della mia appartenenza, mi faccia sentire in qualche modo più vicina a loro».

Airyn, nata dalla relazione tra De Niro e l'attrice Toukie Smith, ha iniziato la terapia ormonale nel novembre 2024, descrivendosi come un fiore «sbocciato tardi». Tuttavia vedere altre donne transgender condividere le loro esperienze e i loro successi le ha fatto capire che non era «troppo tardi» per iniziare il percorso di transizione.

La famiglia De Niro ha immediatamente accettato il suo essere queer, sin da quando aveva fatto coming out in quanto uomo gay ai tempi delle superiori.

Airyn ha rivelato di avere sempre avuto problemi con il proprio corpo, essendo la «persona più robusta» in una famiglia di individui «magri o in forma».

«Ero un po' un pesce fuor d'acqua e non c'era nessuno nella mia famiglia che potesse immedesimarsi in quell'esperienza», ha detto. «Ero visibile. Non credo di essere stata ancora vista».