Ecco come lo ha definito Robert De Niro: «Non smettiamo di protestare contro Trump»

20.10.2025 - 13:00

Robert De Niro

Dopo il weekend di manifestazioni «No Kings» in tutti gli Stati Uniti, l'attore invita gli americani a non abbassare la guardia contro il Presidente Donald Trump: «È un bullo, bisogna affrontarlo e farlo indietreggiare».

20.10.2025, 13:09

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Robert De Niro ha nuovamente lanciato un appello a manifestare contro Donald Trump.
  • Lo ha definito come un bullo contro cui bisogna combattere.
  • Le sue dichiarazioni sono arrivate a margine del fine settimana di proteste «No Kings», che hanno mobilitato quasi sette milioni di persone in tutto il Paese.
Robert De Niro non ha intenzione di restare in silenzio. Dopo il fine settimana di proteste «No Kings» che hanno mobilitato quasi sette milioni di persone in tutto il Paese, l'attore premio Oscar ha lanciato un nuovo appello ai cittadini americani: continuare a manifestare contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

«Non possiamo mollare», ha dichiarato a MSNBC. «Non possiamo allentare la presa su di lui perché non vuole lasciare la Casa Bianca. Non ha alcuna intenzione di farlo. Chi pensa che lo farà si sta solo illudendo».

«Un bullo»

De Niro ha descritto la situazione come un classico caso di bullismo: «Non c'è altro modo di affrontare un bullo. Bisogna guardarlo in faccia, combattere e costringerlo a fare un passo indietro. È l'unico modo in cui potrà funzionare».

Le proteste «No Kings» hanno avuto come tema centrale la politica anti-immigrazione del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti (ICE), insieme alla presenza della Guardia Nazionale nelle principali città e ai tagli ai programmi federali.

Contro il re

L'attore newyorkese, da sempre una delle voci più critiche di Hollywood verso Trump, ha ricordato le origini storiche del movimento: «La prima protesta «No Kings» risale a 250 anni fa, quando gli americani decisero di non voler più vivere sotto il dominio di re Giorgio III».

Poi, con il tono tagliente che lo contraddistingue, ha aggiunto: «Ora abbiamo un aspirante re che vuole portarci indietro: re Donald I. Al diavolo questa situazione».

