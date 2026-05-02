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Ecco la sua opinione Robert Downey Jr. attacca gli influencer: «Le star del futuro? Sciocchezza assoluta»

Covermedia

2.5.2026 - 13:00

Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Covermedia

L'attore parla nel podcast «Conversations for our Daughters» e critica il modello social dominante.

Covermedia

02.05.2026, 13:00

02.05.2026, 13:36

Robert Downey Jr. stronca l'idea che gli influencer diventino le star del futuro.

Nel podcast «Conversations for our Daughters», in dialogo con Bran Ferren, il volto di «Iron Man» ha affrontato il tema della celebrità nell'era digitale, mettendo in discussione il valore culturale dell'esposizione social come scorciatoia verso il successo.

Secondo l'interprete, oggi «si può creare celebrità senza fare molto più che riprendersi con un telefono», un fenomeno che non condanna del tutto ma che ridefinisce la competizione tra creativi.

La vera differenza, sottolinea, resta nella profondità del percorso individuale.

La condanna all'autocelebrazione

Il passaggio più netto arriva quando prende posizione sulle nuove generazioni e sul loro approccio alla notorietà: «Voglio fare qualcosa, costruire qualcosa, educarmi», contrapponendo questa visione a ciò che definisce «una cosa autocelebrativa da influencer».

Poi l'affondo diretto: «Le star del futuro saranno influencer? Non so in che mondo viviate, ma è una sciocchezza assoluta».

L'esperienza del figlio

Nel corso della conversazione, l'attore premio Oscar per «Oppenheimer» ha anche raccontato un episodio legato al figlio Exton, attratto dalle dinamiche di donazione ai gamer online.

Un meccanismo che paragona a una forma di fede contemporanea, parlando di creator come «predicatori evangelici dell'era dell'informazione».

Infine, la riflessione si sposta sul concetto di autenticità: il protagonista di «Sherlock Holmes» dichiara di preferire contenuti costruiti e consapevoli rispetto a quelli apparentemente spontanei.

Dopo il successo agli Oscar 2024, resta impegnato in nuovi progetti cinematografici ancora in fase di sviluppo.

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