L'attore torna sul finale de I Soprano: «La verità la sa solo David Chase».

Robert Patrick interviene su uno dei finali più discussi della storia della televisione e ridimensiona una delle teorie più persistenti legate a «I Soprano».

L'attore, che nella seconda stagione interpretava Davey Scatino, ha escluso qualsiasi collegamento diretto tra il suo personaggio e l'epilogo della serie, chiarendo di non avere mai preso parte alla celebre scena conclusiva.

Il riferimento è all'ultimo episodio, trasmesso nel 2007, che si chiude con un improvviso stacco a nero mentre Tony Soprano è seduto in un diner con la famiglia. Una scelta narrativa che ha alimentato per anni ipotesi sull'uccisione del boss interpretato da James Gandolfini, trasformando il finale in un caso culturale globale e in uno dei momenti più analizzati della serialità moderna.

Secondo alcune letture dei fan, l'uomo che entra nel locale poco prima del blackout sarebbe proprio Davey Scatino, tornato per vendicarsi. Patrick ha però smentito apertamente questa interpretazione. In interviste rilasciate a media statunitensi ha dichiarato: «David Chase è l'unico che sa cosa è successo», precisando di non essere mai stato coinvolto nella scena finale e di non riconoscere nel personaggio inquadrato alcuna continuità con il suo ruolo.

L'attore ha ricordato anche come l'arco narrativo di Scatino si fosse chiuso molto prima della conclusione della serie: un personaggio segnato dal gioco d'azzardo e dalla rovina personale, ormai fuori dall'universo dei Soprano. La persistenza delle teorie, secondo Patrick, è piuttosto la prova della forza narrativa dello show e della sua capacità di generare letture multiple.

Oggi Robert Patrick continua a lavorare con continuità. È tra i volti del crime drama «Tulsa King» e resta impegnato in nuovi progetti televisivi e cinematografici, confermando una carriera ancora saldamente legata al racconto crime.