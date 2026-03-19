Suki Waterhouse e Robert Pattinson

Una risposta allusiva dell'attore Robert Pattinson alla première di «The Drama» alimenta i sospetti su un matrimonio mai confermato con l'attrice Suki Waterhouse.

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Robert Pattinson riaccende le voci su un possibile matrimonio con Suki Waterhouse. L'occasione è la première a Los Angeles di «The Drama», dove l'attore viene incalzato da una domanda sibillina.

Durante un'intervista a «Extra», infatti, sia Pattinson sia la co-protagonista Zendaya vengono invitati a rivelare il segreto più importante mai custodito. L'attrice, già al centro di indiscrezioni su presunte nozze riservate con Tom Holland, svicola con leggerezza: «Non mi viene in mente nulla».

Quando arriva il turno di Pattinson, però, il tono cambia. Guardando Zendaya, risponde: «È lo stesso che hai tu». Poi ride, senza aggiungere altro.

Uno scambio breve, ma sufficiente a far scattare nuove speculazioni.

Una relazione lontana dai riflettori

Pattinson e Waterhouse stanno insieme dal 2018 e, negli anni, hanno costruito una relazione volutamente lontana dai riflettori. Nel marzo 2024 hanno accolto la loro prima figlia, senza mai trasformare la maternità in un racconto pubblico.

Nel dicembre 2023, con la gravidanza appena annunciata, Waterhouse viene fotografata a Londra con un anello di diamanti al dito, riaccendendo le voci di fidanzamento. A confermarle è una fonte vicina a «People»: «Sono fidanzati. Entrambi vogliono sposarsi. È importante per loro».

Da allora, il silenzio. Nessuna dichiarazione, nessuna conferma. Solo apparizioni centellinate e una scelta precisa: proteggere la propria vita privata.

Ed è proprio questo riserbo a rendere ogni gesto, ogni frase accennata, materia perfetta per alimentare il dubbio. Anche una battuta su un red carpet può quindi trasformarsi in un indizio.