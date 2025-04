Robert Pattinson

A volere fortemente l'attore è il regista Denis Villeneuve, al suo terzo e ultimo film della saga «Dune».

Covermedia Covermedia

Robert Pattinson potrebbe interpretare la parte del cattivo in «Dune: Messiah».

Come riporta «Deadline», a volere fortemente la star di «The Batman» è il regista Denis Villeneuve, sebbene non sia ancora stata formalizzata un'offerta ufficiale. Villeneuve vorrebbe Pattinson per il ruolo del villain Scytale.

Se dovesse unirsi al cast di «Dune: Messiah», Robert raggiungerebbe star come Timothée Chalamet, Florence Pugh e Zendaya, rispettivamente nei ruoli di Paul Atreides, della principessa Irulan Corrino e Chani.

Il romanzo di Frank Herbert del 1969, «Dune Messiah», è ambientato 12 anni dopo gli eventi di «Dune». Nel libro, Paul è ora l'Imperatore ed è sposato con la principessa Irulan, pur mantenendo una relazione con la sua concubina, Chani.

Non è dato sapere se Josh Brolin, Javier Bardem e Rebecca Ferguson torneranno per il terzo capitolo della saga.

Le riprese quest'estate

Villeneuve, che ha diretto i primi due film di Dune nel 2021 e nel 2024, dovrebbe girare «Dune: Messiah» quest'estate, in vista dell'uscita nelle sale nel dicembre 2026. Il regista di «Arrival» ha dichiarato che sarà il suo ultimo film di «Dune», poi si dedicherà ad altri progetti.

Pattinson è apparso di recente nel film fantascientifico «Mickey 17» di Bong Joon-ho e attualmente si trova a Favignana per le riprese di «The Odyssey», il film epico di Christopher Nolan.

L'attore sarà presto sul grande schermo con «Die, My Love», al fianco di Jennifer Lawrence, e nell'attesissimo sequel di «The Batman».