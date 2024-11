Robert Pattinson

L'attore di «The Batman» raggiungerà sul set altri divi di Hollywood come Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Zendaya.

Covermedia

Robert Pattinson si unisce al cast stellare del nuovo film di Christopher Nolan.

La trama della pellicola è ancora avvolta nel mistero. Dettagli e descrizioni del film che circolano sul web non sarebbero corretti.

Ciò che si sa è che Nolan dirigerà il film basandosi su una sceneggiatura scritta da lui, mentre a produrre il progetto sarà la moglie Emma Thomas per la loro società Syncopy.

Le riprese del misterioso film inizieranno nella prima metà del prossimo anno, mentre per l'approdo nelle sale cinematografiche servirà attendere il 17 luglio 2026.

Sul set avverrà la reunion tra Pattinson e Nolan, che hanno già lavorato insieme durante le riprese di «Tenet» del 2020. Robert ritroverà anche Zendaya, con cui attualmente sta girando «The Drama» a Boston.

Pattinson ha ispirato Nolan a realizzare «Oppenheimer», film aggiudicatosi l'Oscar lo scorso anno: al termine delle riprese di «Tenet», l'attore britannico ha regalato al regista un libro con alcuni discorsi del fisico J. Robert Oppenheimer.

Sul motivo per cui Pattinson non fosse stato scritturato per «Oppenheimer», Nolan ha rivelato durante un'intervista con Tara Hitchcock: «È molto impegnato, è molto richiesto in questo periodo».

Per Pattinson in effetti è un periodo ricchissimo di impegni: al termine di «The Drama», l'attore tornerà a indossare i panni di Bruce Wayne/Batman per un sequel del film del 2022. Il successivo film, la commedia fantascientifica «Mickey 17» di Bong Joon-Ho, arriverà al cinema nell'aprile 2025 dopo una serie di rinvii.

