Morto un monumento Robert Redford ha dato l'addio al cinema con questo blockbuster

Fabian Tschamper

16.9.2025

Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford
Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford. L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah.

L'attore, regista e attivista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo, nello Utah.

Immagine: KEYSTONE

Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford. La morte è stata confermata al «New York Times» da Cindi Berger, la CEO dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk.

La morte è stata confermata al «New York Times» da Cindi Berger, la CEO dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk.

Immagine: KEYSTONE

Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford. L'attore lascia la moglie Sibylle Szaggars, due figlie e diversi nipoti.

L'attore lascia la moglie Sibylle Szaggars, due figlie e diversi nipoti.

Immagine: KEYSTONE

Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford. È diventato una star di Hollywood grazie a classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976) (in foto al fianco di Dustin Hoffmann), che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

È diventato una star di Hollywood grazie a classici come «Butch Cassidy» (1969), «La stangata» (1973) e «Tutti gli uomini del presidente» (1976) (in foto al fianco di Dustin Hoffmann), che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Immagine: KEYSTONE

Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford. Sul grande schermo è stato anche il partner romantico di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985) (in foto).

Sul grande schermo è stato anche il partner romantico di Barbra Streisand in «Come eravamo» (1973) e Meryl Streep in «La mia Africa» (1985) (in foto).

Immagine: imago images/Everett Collection

Lutto nel cinema: è morto l'attore e regista Robert Redford. Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980) (in foto al fianco di Paul Newman in «Butch Cassidy»).

Redford ha vinto un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune» (1980) (in foto al fianco di Paul Newman in «Butch Cassidy»).

Immagine: KEYSTONE

In «The Old Man & The Gun», Robert Redford interpreta l'affascinante rapinatore di banche Forrest Tucker. In questa storia vera è l'ultima volta che vediamo il vecchio maestro sul grande schermo.

,

Fabian Tschamper, Paolo Beretta

16.09.2025, 20:01

16.09.2025, 20:05

Successi di fama mondiale. Ecco i film che hanno reso Robert Redford una star di Hollywood

Successi di fama mondialeEcco i film che hanno reso Robert Redford una star di Hollywood

Uno dei più grandi attori del nostro tempo si è congedato dal grande schermo con un ruolo a cui nessun altro avrebbe potuto rendere giustizia in «The Old Man & The Gun» (2018).

Negli anni '80, il rapinatore di banche Forrest Tucker si fa un nome svuotando i caveau di diversi istituti finanziari, senza armi né violenza. Tutto ciò che gli serve è il fascino e una radio della polizia.

Nonostante il successo delle rapine in banca, il «truffatore e gentiluomo» finisce più volte in prigione, ma ogni volta senza restarci a lungo: È evaso più di una dozzina di volte.

Un furfante come è scritto nel libro

Questo ruolo è un gioco da ragazzi per il vecchio maestro: Redford ha dimostrato più volte in passato di poter realizzare perfettamente questi personaggi per lo schermo - e non solo in «Butch Cassidy». È un seduttore di prim'ordine e una festa per gli occhi delle spettatrici, con la giusta dose di furbizia. Chi altro avrebbe potuto interpretare «Il grande Gatsby» nel 1974?

Robert Redford, quel 2018, ha detto addio al grande schermo. Per sua stessa ammissione, quella sarebbe stata la sua ultima apparizione in un film cinematografico.

Redford è stato uno dei più grandi di Hollywood per mezzo secolo, non solo come attore, ma anche come regista. Ha ricevuto prontamente un Oscar per il suo debutto alla regia, «Gente comune», nel 1981.

Nota: Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in occasione dell'uscita al cinema nel marzo 2019. È stato aggiornato e ripubblicato in occasione della morte di Robert Redford.

Lutto nel cinema. Addio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood

Lutto nel cinemaAddio a Robert Redford, l'antidivo e leggenda di Hollywood

