La criminologa racconta il costo della notorietà e di un’esposizione sempre più pericolosa, tra sicurezza, scelte obbligate e vita blindata.

Vivere sotto minaccia, ogni giorno. Non un timore astratto, ma una paura concreta che condiziona scelte, spostamenti, lavoro.

A «Verissimo», Roberta Bruzzone rompe il silenzio sul lato più oscuro della sua esposizione pubblica, rivelando di essere da tempo nel mirino di intimidazioni gravi e reiterate legate alla sua attività professionale.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la criminologa e psicologa forense entra nel dettaglio di una situazione che negli ultimi mesi ha assunto contorni sempre più allarmanti. «Ho il terrore di un attacco con l’acido», confessa, spiegando che questa minaccia non è frutto di suggestione, ma viene esplicitamente evocata in messaggi intimidatori ricevuti nel tempo.

Una pressione costante che ha inciso profondamente sulla quotidianità. L’autrice di «L'epoca della rabbia. Ragazzi che uccidono all'ombra di Narciso» racconta di aver dovuto riorganizzare la propria vita privata e professionale: meno eventi pubblici, contatti diretti con il pubblico drasticamente ridotti e un’attenzione continua alla sicurezza personale, diventata ormai parte integrante della routine.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, alcune delle minacce sarebbero riconducibili alle sue analisi su casi giudiziari di grande risonanza mediatica, interventi che hanno spesso acceso reazioni aggressive e violente anche sui social network.

Nonostante il clima di allerta, Bruzzone non si ferma. Nelle prossime settimane è impegnata in consulenze tecniche su procedimenti giudiziari in corso, in incontri universitari a numero chiuso e nello sviluppo di un progetto editoriale dedicato alla prevenzione della violenza e degli atti persecutori.