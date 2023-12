Roberta Morise

A 37 anni la showgirl, ex fidanzata storica di Carlo Conti, realizza finalmente il suo grande sogno di diventare mamma.

Cicogna in volo per Roberta Morise: la conduttrice e cantante è in dolce attesa.

L’annuncio è stato dato in anteprima da Dagospia mentre Diva e Donna ha pubblicato le prime foto del pancino della Morise che cresce.

Roberta aspetta un bebè dal nuovo compagno, lo chef Enrico Bartolini. Una relazione nata da pochi mesi, grazie ad alcuni amici in comune, ma già diventata molto importante. A quanto pare la coppia convolerà a nozze a fine agosto.

Bartolini è lo chef italiano con più stelle Michelin e il secondo del mondo. Una vera e propria star dei fornelli, nota a livello internazionale tra gli amanti della cucina di alto livello. Molti invece lo conoscono perché è stato tra i giurati di «Celebrity Chef», il cooking show del preserale di Tv8 condotto da Alessandro Borghese. 44 anni, ha alle spalle un divorzio e tre figli avuti dall’ex moglie.

Roberta, invece, è stata per anni la fidanzata di Carlo Conti che, pare, sia stato il primo a congratularsi per la lieta notizia. Successivamente ha amato l’ex tennista Potito Starace, l’imprenditore Luca Tognola e Ignazio Boschetto de Il Volo. È stata legata anche a Giulio Fratini, l’attuale compagno di Elisabetta Gregoraci.

Covermedia