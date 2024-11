Roberta Valente Notaio In Sorrento

Con Maria Vera Ratti nei panni di Roberta Valente, giovane e brillante notaio, la serie promette casi intricati e un'ambientazione mozzafiato tra i vicoli e gli scorci della costiera.

«Roberta è una donna forte, piena di sfaccettature», racconta Maria Vera Ratti, l'attrice avellinese già nota per ruoli di rilievo in serie come «Il Commissario Ricciardi» e «I Bastardi di Pizzofalcone». «Mi entusiasma portare sullo schermo un personaggio così moderno e complesso. Sorrento è una presenza viva nella storia: non è solo sfondo, è parte della narrazione».

Accanto a lei, Alessio Lapice, altro nome apprezzato della fiction Rai, dà volto a un personaggio maschile che intreccerà la sua storia con quella di Roberta. «Il mio ruolo è quello di un uomo che nasconde tanto, un enigma a sua volta», commenta Lapice, noto per il ruolo di Calogiuri in «Imma Tataranni – Sostituto Procuratore». «Questa serie è un viaggio nelle relazioni e nei segreti che una città così antica e affascinante può custodire».

La serie, prodotta da Rodeo Drive e diretta da Vincenzo Pirozzi, sarà in onda a fine 2025. «Roberta Valente» promette una trama ricca di colpi di scena, con le riprese che proseguiranno a Sorrento fino a gennaio, per poi trasferirsi a Roma.

