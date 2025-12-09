  1. Clienti privati
TV Roberto Benigni su Rai 1 con «Pietro – Un uomo nel vento»

Covermedia

9.12.2025 - 16:30

Roberto Benigni
Roberto Benigni

Roberto Benigni torna in tv con «Pietro – Un uomo nel vento», lo speciale in onda su Rai 1 il 10 dicembre e girato nei suggestivi Giardini Vaticani.

Covermedia

09.12.2025, 16:30

09.12.2025, 17:08

Un evento che unisce racconto spirituale, performance teatrale e riflessione civile.

L’attore ha spiegato la ragione personale alla base del progetto: «Mi sono innamorato di Pietro. Completamente. Perché Pietro è proprio come noi, così vicino!».

Il monologo mette al centro l’uomo prima del santo: dubbi, cadute, fragilità e forza, tratteggiati attraverso il linguaggio poetico e ironico che caratterizza Benigni.

La produzione, realizzata con Vatican Media e Stand by Me e distribuita da Fremantle, rappresenta un unicum televisivo per il luogo prescelto, di norma non accessibile alle riprese.

La Rai considera l’appuntamento «un regalo all’Italia» nell’ambito del Giubileo, unendo divulgazione e spettacolo in un format ad alto impatto visivo e narrativo.

«Pietro – Un uomo nel vento» costruisce un viaggio emotivo che attraversa storia, Bibbia e vita quotidiana, con un Benigni padrone assoluto della scena e della parola.

Il premio Oscar sarà impegnato nella promozione dell’omonimo libro e in una serie di letture pubbliche dedicate alla figura di Pietro, previste per il 2026.

