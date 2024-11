Roberto Bolle

Un balletto psicologico e drammatico firmato Mauro Bigonzetti, in tournée a Firenze e Milano.

Roberto Bolle torna a incantare il pubblico italiano vestendo i panni di Caravaggio nello spettacolo di danza firmato da Mauro Bigonzetti.

Il balletto, già apprezzato a livello internazionale, approda il 9 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nell'ambito dell'87° Festival, con repliche il 10 e l'11. Successivamente sarà in scena al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 15 al 21 maggio.

Accanto a Bolle, un cast di solisti di calibro internazionale e un corpo di ballo di circa 30 danzatori, appositamente assemblato per questa produzione.

Tensione psicologica in un quadro drammaturgico unico

Il progetto, nato nel 2008 per lo Staatsballett Berlin, si avvale delle musiche di Bruno Moretti, che ha riorchestrato brani di Claudio Monteverdi in una versione sinfonica moderna. Tra i pezzi scelti figurano estratti dall'Orfeo, dal Combattimento di Tancredi e Clorinda, dall'Incoronazione di Poppea e dal Settimo libro dei madrigali.

L'intero allestimento è completato dalle luci firmate da Carlo Cerri, che contribuiscono a ricreare l'atmosfera teatrale e profonda delle opere del grande pittore Michelangelo Merisi.

«Caravaggio è un balletto che esplora la complessità dell'animo umano e dell'arte del pittore», spiega una nota dello spettacolo. Bigonzetti punta a rappresentare il conflitto interiore di Caravaggio, alternando momenti di tensione psicologica a quadri corali di più ampio respiro. La narrazione coreografica si sviluppa tra assoli, duetti e terzetti, riflettendo il tormento e la genialità dell'artista, rendendo il balletto un affresco drammaturgico unico nel suo genere.

Dopo questo debutto italiano, Bolle sarà impegnato con la preparazione della nuova edizione del suo Roberto Bolle and Friends, in programma per l'estate, continuando a portare l'arte della danza nei teatri e nelle arene più prestigiose d'Italia e del mondo.

Covermedia