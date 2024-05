Roberto Farnesi

L'attore, noto per il suo ruolo in «Il Paradiso delle Signore», e la sua compagna si sono uniti in matrimonio dopo quasi dieci anni di relazione.

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro hanno finalmente pronunciato il fatidico «sì» in uno scenario mozzafiato: al tramonto, sulla spiaggia dell'Isola di Mauritius.

L'attore, noto per il suo ruolo in «Il Paradiso delle Signore», e la sua compagna si sono uniti in matrimonio dopo quasi dieci anni di relazione, coronando il loro legame in un contesto da favola. Entrambi in abiti bianchi, hanno optato per una cerimonia intima, lontana dal caos cittadino, come raccontato a «Diva e Donna».

«Questo viaggio è stato soprattutto l'occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore: ci siamo scambiati le promesse in spiaggia, vestiti di bianco, davanti a un tramonto da sogno». Hanno aggiunto che è stato «un rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto».

La coppia, che nel 2021 ha accolto nel mondo la piccola Mia, ha vissuto momenti di profonda connessione, soprattutto dopo la nascita della loro figlia. «È stata dura staccarsi dalla nostra Mia, soprattutto i primi giorni, sia per noi che per la crescita della bambina», ha condiviso Farnesi, evidenziando la sfida di lasciare la figlia per la prima volta in tre anni.

Trent'anni di differenza non sono un problema

Nonostante la differenza di età di quasi trent'anni, con Lucya nata nel 1996 e Roberto nel 1969, il loro amore ha superato ogni pregiudizio.

In Toscana, dove si sono conosciuti grazie ad amici in comune, hanno tessuto una relazione solida e duratura.

«Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche. Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all'uscita di un liceo. Ho avuto anche compagne della mia età o più grandi di me. Non ho mai scartato a priori una persona in base all'età: quando una donna mi piace non le chiedo la carta d'identità, agisco d'istinto», aveva dichiarato Farnesi anni fa.

