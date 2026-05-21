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Ecco perché La confessione di Roberto Farnesi sulla figlia Mia: «Adesso ho davvero paura»

Covermedia

21.5.2026 - 11:10

Roberto Farnesi
Roberto Farnesi

Il volto de «Il Paradiso delle Signore» racconta come la paternità abbia cambiato le sue paure: «Temo che possa accadere qualcosa alla mia famiglia».

Covermedia

21.05.2026, 11:10

21.05.2026, 11:32

La paternità ha cambiato tutto per Roberto Farnesi: oggi la sua paura più grande riguarda la famiglia e ciò che potrebbe accadere alle persone che ama.

Intervistato dal settimanale «Nuovo», il protagonista de «Il Paradiso delle Signore» ha parlato della compagna Lucya Belcastro e della figlia Mia, nata nel 2021. Ed è stata proprio la bambina a trasformare il suo modo di guardare alla vita e al futuro.

«Oggi quello che mi spaventa di più è che possa accadere qualcosa di brutto alla mia famiglia», ha confessato l’attore. Parole lontane dall’immagine forte e autoritaria di Umberto Guarnieri, il personaggio che interpreta nella soap di Rai 1.

L’idea di allargare ancora la famiglia resta viva. Farnesi non esclude un secondo figlio, anche se ammette che gli impegni lavorativi della compagna renderebbero la gestione quotidiana più complessa.

Nel frattempo «Il Paradiso delle Signore» prepara il ritorno con i nuovi episodi della prossima stagione. E Umberto Guarnieri continua a occupare un ruolo centrale nella soap, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi legati ad Adelaide.

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