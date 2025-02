Roberto Saviano

Debutto il 12 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano per la nuova pièce.

«L'amore mio non muore» è il nuovo tour teatrale di Roberto Saviano, che prenderà il via il 12 maggio dal Teatro Arcimboldi di Milano.

La pièce è ispirata alla storia vera di Rossella Casini, una giovane studentessa fiorentina scomparsa nel 1981 e riconosciuta come vittima della 'ndrangheta.

Saviano porta in scena una vicenda di amore, coraggio e tragedia, esplorando temi come la violenza e la determinazione di una donna nel tentativo di cambiare un destino segnato. Il tour proseguirà con tappe a Bologna, Torino, Genova, Roma e Napoli.

In concomitanza con il debutto teatrale, a maggio uscirà anche il romanzo omonimo di Saviano, edito da Einaudi Stile Libero. L'autore ha espresso entusiasmo per l'incontro con il pubblico teatrale e ha annunciato una prevendita speciale per i fan, con uno sconto del 10% sui biglietti fino al 23 febbraio a mezzanotte.

Oltre al progetto teatrale e letterario, Saviano è attualmente impegnato nella promozione del suo podcast «650 al minuto», disponibile su Audible, in cui racconta l'impatto del fucile Kalashnikov sulla storia dell'umanità.