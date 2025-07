Roberto Saviano

Lo scrittore torna in TV per raccontare mafie e carcere fuori dallo studio, tra testimonianze e realtà sul campo. Cairo: «Saviano non è negoziazione, è testimonianza».

Covermedia Covermedia

«Saviano non è negoziazione, è testimonianza» ha dichiarato Urbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti autunnali.

E sarà proprio questo il cuore di «La Giusta Distanza», nuovo programma in prima serata su La7: sei puntate dedicate a storie di mafia e carcere, raccontate sul campo.

Roberto Saviano non sarà in studio: «Fuori da uno studio, a parlare sul campo con i protagonisti delle storie» – così La7 descrive il format a Il Fatto Quotidiano. Il titolo richiama la postura del giornalista che non osserva da lontano, ma neppure si lascia assorbire. Saviano stesso spiega: «Chi racconta la mafia deve stare a una distanza che permetta di capire, ma anche di sentire il peso delle storie».

Dopo la chiusura di «Insider» su Rai3, per Saviano si tratta di una nuova occasione, con piena libertà espressiva. La rete gli affianca format d'impegno come «Lezioni di mafie» con Gratteri e «Prova d'inchiesta» con Pinuccio.

«La Giusta Distanza» è pensato anche per il digitale: clip, contenuti extra e dialogo attivo con il pubblico. Un racconto che si fa presenza.