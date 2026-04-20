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A 20 anni dall'uscita di «Gomorra» Roberto Saviano riapre lo scontro: «La verità non si ferma»

Covermedia

20.4.2026 - 13:00

Roberto Saviano
Roberto Saviano

A 20 anni dall'uscita di «Gomorra», lo scrittore rilancia il valore pubblico del racconto contro la criminalità.

Covermedia

20.04.2026, 13:00

20.04.2026, 13:24

Roberto Saviano rivendica vent’anni di «Gomorra» e rilancia il ruolo della verità.

A distanza di due decenni dall’uscita di «Gomorra», il lavoro dell’autore torna al centro del dibattito pubblico, non come operazione celebrativa ma come riaffermazione di un metodo: raccontare, rendere visibile, condividere. Il punto non è solo letterario, ma civile.

Intervenendo in occasione degli eventi legati all’anniversario, lo scrittore ha ribadito ai microfoni di ANSA una linea che attraversa tutta la sua produzione: «La verità condivisa non si può fermare». Una dichiarazione che sposta il focus dalla singola opera all’effetto collettivo del racconto, inteso come strumento di consapevolezza.

Il libro, pubblicato nel 2006, ha segnato una frattura nel modo di narrare le organizzazioni criminali, portando nomi, dinamiche e strutture fuori da un perimetro specialistico e dentro il discorso pubblico.

Da allora, il percorso dell’autore si è intrecciato con un’esposizione personale costante, tra minacce, protezione e presenza mediatica.

In questo quadro, il ritorno su «Gomorra» non ha un valore nostalgico ma operativo: riaffermare che il racconto resta un atto politico, capace di incidere anche quando il contesto cambia. Il principio, nelle parole dell’autore, è netto: la diffusione della verità è un processo collettivo, non reversibile.

Le celebrazioni per i vent’anni di «Gomorra» entrano nel vivo con incontri pubblici già programmati nel calendario del Salone Internazionale del Libro di Torino, dove Roberto Saviano è atteso tra gli ospiti, oltre a una serie di presentazioni e dibattiti nelle principali città italiane nelle prossime settimane.

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