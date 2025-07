Rocío Muñoz Morales.

Dopo le chat con Martina Ceretti e la versione di Bova, l'attrice replica tramite il suo legale: «Non c'era alcun accordo, vivevamo ancora insieme».

«Dice che eravamo separati da tempo? Assolutamente falso».

Con questa dichiarazione, Rocío Muñoz Morales mette fine al silenzio seguito al caos mediatico scoppiato dopo la diffusione delle presunte chat tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti, rivelate da Fabrizio Corona.

Il clamore ha spinto l'attore a intervenire tramite il suo legale, David Leggi, sostenendo che la relazione con Rocío fosse finita da tempo e che i due si limitassero a gestire insieme le figlie, Luna e Alma.

Una precisazione che, secondo molti, sarebbe servita a ridimensionare il caso e a salvaguardare l'immagine pubblica dell'attore.

I due vivevano insieme fino a poco fa

Ma la replica dell'attrice spagnola è netta. Il suo avvocato, Antonio Conte, parla di «affermazioni prive di fondamento» e ribadisce che tra i due «non c'è mai stato alcun accordo di separazione, né verbale né scritto». Fino a pochi giorni fa, conferma, vivevano sotto lo stesso tetto a Roma.

Dodici anni di relazione, due figlie piccole e ora un'esposizione indesiderata che Rocío vuole arginare. La sua priorità, fa sapere, è proteggere Luna e Alma.

Intanto, l'attrice si prepara a tornare in tv in prima serata su Rai 2 al fianco di Nicola Savino, nel nuovo comedy show «Freeze», previsto per settembre.