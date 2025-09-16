  1. Clienti privati
La reazione Rocío rompe il silenzio su Bova: «Conosco la verità, ma scelgo di non parlare»

16.9.2025 - 08:53

Rocìo Munoz Morales preferisce il silenzio.
Rocìo Munoz Morales preferisce il silenzio.
Imago

Dopo l'intervista di Raoul Bova a Verissimo, Rocìo Munoz Morales ha espresso il suo desiderio di mantenere il silenzio per proteggere le sue figlie, sottolineando che la verità è nota a entrambi.

Nicolò Forni

16.09.2025, 08:53

16.09.2025, 10:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Raoul Bova ha parlato pubblicamente della rottura con Rocío Muñoz Morales, sostenendo che i problemi erano iniziati prima dello scandalo Ceretti.
  • La donna ha preferito non replicare direttamente, dichiarando di voler proteggere le figlie e di affidarsi al silenzio come scelta consapevole.
  • La conduttrice è concentrata sul nuovo programma «Freeze» e ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie, mentre continua la disputa mediatica.
Domenica scorsa, durante il programma televisivo «Verissimo», Raoul Bova ha condiviso la sua versione dei fatti riguardo al «caso Ceretti», che ha portato alla rottura con Rocìo Munoz Morales, madre delle sue due figlie.

Lunedì, la donna ha partecipato alla conferenza stampa per il lancio del nuovo show comico di «Rai Due», «Freeze - Chi sta fermo vince!», che condurrà insieme a Nicola Savino.

Quando le è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Bova, ha risposto con calma: «Sto attraversando un periodo difficile e questo progetto è un dono che mi riempie il cuore e mi fa sorridere. La televisione e l'intrattenimento sono una vitamina per me».

A «Verissimo». Raoul Bova sullo scandalo dei messaggi privati: «È stata una vera violenza»

A «Verissimo»Raoul Bova sullo scandalo dei messaggi privati: «È stata una vera violenza»

Rocìo, come riferito dai media italiani fra cui «Vanity Fair», ha scelto di non aggiungere altro sulla questione, spiegando: «Ho deciso di rimanere in silenzio per proteggere ciò che ho di più caro nella vita: le mie figlie, Luna e Alma. Continuerò su questa strada, che sento mia».

«Raoul ha scelto di parlare - ha proseguito - io preferisco non farlo. Conosco bene la verità, e anche Raoul la conosce. Lui è libero di dire ciò che vuole».

Ha aggiunto che il suo avvocato ha già smentito le affermazioni dei legali di Bova, negando che fossero separati da tempo e che Rocìo abbia appreso del caso Ceretti dai media, rimanendo «senza parole».

Bova: «I problemi erano iniziati già prima»

Durante l'intervista a «Verissimo», l'attore ha ribadito che i problemi con Rocìo erano iniziati prima dello scandalo legato ai messaggi audio inviati a Martina Ceretti, diventati virali sui social.

Ha dichiarato: «Avevamo già problemi interni che non avevamo reso pubblici. Non è necessario che un personaggio pubblico condivida ogni dettaglio della sua vita sentimentale. Spero che, come è successo con Chiara, anche con Rocío si possa trovare armonia».

Resta da vedere se i due riusciranno a ritrovarla in futuro. Nel frattempo, Rocìo è concentrata sul suo lavoro e sulle sue figlie, per le quali ha chiesto l'affido esclusivo.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

Per la prima volta. Raoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»

Per la prima voltaRaoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»

