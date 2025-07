Rocco Schiavone

Annunciate le riprese primaverili per la new season del vicequestore di Aosta: protagonista Marco Giallini anticipa volto e spirito del ritorno.

«Rocco Schiavone» sta per tornare.

La settima stagione entrerà in produzione in primavera e Marco Giallini vestirà ancora i panni del vicequestore più scorretto della TV italiana.

«È uno dei miei personaggi che mi assomiglia di più» ha dichiarato l'attore, aggiungendo: «È uno a cui le persone piace guardarle in faccia. Anche io sono così».

Dopo la missione in Sudamerica della sesta stagione e le tensioni personali mai risolte, la nuova serie ripartirà da Aosta, ancora una volta sul confine tra legalità e malinconia.

Il progetto, tratto dai romanzi di Antonio Manzini, è confermato dalla Film Commission Vallée d'Aoste. I dettagli della trama sono ancora riservati, ma lo stile resterà fedele: crudo, ironico, autentico.

Giallini lancia una battuta che è anche un manifesto: «Non capite quello che dico? Mettete i sottotitoli». Il tono non cambia, e nemmeno l'identità di un personaggio che non ha mai avuto bisogno di traduzioni: «fatti, non chiacchiere».