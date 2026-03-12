Rocco Siffredi in un fuorionda: «Non voglio più vivere». È scontro tra l'attore e Le Iene

Rocco Siffredi IMAGO/ABACAPRESS

Il noto programma TV ha trasmesso il filmato mentre una giornalista stava parlando con il 61enne delle accuse, arrivate da diverse donne, di violenza sessuale. Ma l'attore punta il dito contro il montaggio, sostenendo che quelle lacrime erano in realtà per suo figlio gravemente malato.

Un servizio televisivo de «Le Iene» ha sollevato un'accesa controversia mediatica con Rocco Siffredi.

Il programma ha infatti trasmesso le immagini di un fuorionda in cui si vede il noto attore mentre scoppia a piangere durante la pausa da un'intervista e lo si sente affermare: «Non voglio più vivere».

L'intervista, come riporta «Leggo», si incentrava sul contesto legale complesso che sta vivendo il 61enne, accusato da diverse donne di violenza sessuale. Lui però respinge ogni addebito.

E nel fuorionda, appunto, l'attore cede alle lacrime: «Non voglio più vivere, ma non voglio lasciare il dolore a mia moglie o ai figli. Ho dei momenti molto difficili». Così la giornalista gli domanda se riceva supporto psicologico, ma lui risponde seccamente di «no».

Siffredi parla di un montaggio fuorviante

Ma stando a Rocco Siffredi, le cose non sono andate proprio come ha voluto far credere il noto programma TV italiano. A suo dire, infatti, Le Iene hanno mandato in onda il montaggio di un video fuorviante.

L'attore ha infatti spiegato che il suo crollo emotivo non è avvenuto mentre si parlava delle accuse contro di lui, ma di uno dei suoi figli, che in quel momento si trovava in ospedale in condizioni critiche.

Ma gli autori della trasmissione smentiscono questa ricostruzione e, per chiarire la vicenda, hanno deciso di trasmettere il fuorionda senza tagli, nel quale Siffredi non avrebbe mai fatto riferimento al figlio mentre piangeva.

«Un genitore non dovrebbe subire simili pressioni»

Sulla vicenda ha deciso di intervenire anche la famiglia dell'attore, che online ha espresso un forte disappunto per quanto successo.

Il figlio Lorenzo Tano ha criticato le scelte editoriali del programma, sottolineando che un genitore non dovrebbe subire simili pressioni, soprattutto quando «sta rischiando di perdere un figlio per un gravissimo problema di salute».

E aggiunge: «Guardando quel servizio, sembra davvero di vivere in un universo parallelo».

Dal canto suo, Rocco Siffredi ha definito la situazione come «una campagna studiata a tavolino per gettare fango su di me».