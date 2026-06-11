Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone stanno insieme? Ecco la risposta dell'ex di Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales. Imago

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio sul rapporto con Andrea Iannone. L'attrice conferma la vicinanza al pilota, ma evita di definire la loro relazione: «È una bella amicizia speciale».

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Rocío Muñoz Morales descrive il legame con Andrea Iannone come una «bella amicizia speciale», senza volerlo etichettare.

L'attrice ammette che dopo la fine della storia con Raoul Bova non è stato semplice tornare ad aprirsi sentimentalmente.

Le figlie Luna e Alma restano la sua priorità, mentre la psicoterapia l'ha aiutata a superare il periodo più difficile. Mostra di più

Rocío Muñoz Morales torna a parlare della sua vita privata e, per la prima volta dopo settimane di indiscrezioni, chiarisce il legame che la unisce ad Andrea Iannone.

Intervistata dal settimanale «F», l'attrice spagnola evita etichette e definizioni, ma conferma l'importanza che il pilota riveste oggi nella sua vita.

«Io sono serena. Mi vivo il bello che c'è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l'uno per l'altra».

Nessuna etichetta per la relazione

Negli ultimi mesi Rocío e Iannone sono stati avvistati più volte insieme, alimentando le voci su una possibile storia d'amore.

Solo poche settimane fa, però, l'attrice si era definita una «mamma single», concentrata soprattutto sulle figlie Luna e Alma, nate dalla relazione con Raoul Bova.

Oggi la situazione appare più sfumata. Rocío preferisce non incasellare il rapporto con il pilota e spiega di voler vivere il presente senza pressioni. «Aprire il cuore, dopo che hai sofferto, non è facilissimo. Ma non ha nemmeno senso trascinarsi dietro il passato come un fardello».

Il dolore dopo la fine della storia con Raoul Bova

Nel corso dell'intervista, l'attrice torna anche sul difficile periodo seguito alla fine della relazione con Bova, finita al centro dell'attenzione mediatica.

Rocío ammette che vedere questioni private trasformarsi in un caso pubblico è stato particolarmente doloroso. «Quando una cosa molto intima e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male».

Una ferita che, con il tempo, è riuscita a superare anche grazie alle figlie. «Era un dovere nei loro confronti. E anche nei miei: me la meritavo».

Le figlie al primo posto

Nonostante la separazione, Rocío sottolinea di aver sempre cercato di proteggere le figlie.

«Non ho mai parlato male di lui alle bambine e non lo farò mai, perché credo che un punto di riferimento maschile per una donna sia molto importante».

L'attrice racconta inoltre di aver intrapreso un percorso di psicoterapia che l'ha aiutata ad accettare le proprie fragilità e a guardare con maggiore serenità al futuro.

Anche per questo motivo oggi preferisce non correre quando si parla di sentimenti. «I sentimenti non sono mai semplici. E semplificarli vuol dire banalizzarli».