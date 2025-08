Rocio Munoz Morales ha rotto il silenzio sulla separazione da Raoul Bova durante un intervento in Calabria, parlando di verità, privacy violata e tutela dei minori.

Ha espresso preoccupazione per le figlie Luna e Alma, sottolineando l'importanza di proteggerle in un momento delicato.

In un contesto sereno come il Magna Graecia Film Festival, Rocio ha elogiato la Calabria per la sua autenticità, lasciando intendere un confronto implicito con la fine della relazione.