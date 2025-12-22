Rocío Muñoz Morales parla a «Verissimo». Keyastone

Rocío Muñoz Morales si racconta a cuore aperto, tra la fine del matrimonio con Raoul Bova e nuove voci sul suo presente.

Rocío Muñoz Morales dice di preferire il silenzio, ma nel suo ultimo libro ha scelto di raccontarsi senza filtri. La vita adesso è un'opera che intreccia finzione e realtà, riflettendo anche passaggi complessi della sua vita privata.

Un percorso nato in modo inatteso, come ha raccontato lei stessa nello studio di «Verissimo», parlando con Silvia Toffanin. «È stato un periodo molto difficile, ma la forza me l’hanno data le mie figlie», ha spiegato l’attrice.

Durante l’intervista, Rocío ha aperto uno spiraglio anche sulla separazione da Raoul Bova, arrivata dopo la diffusione di notizie sui presunti tradimenti dell’attore.

«Non avevo capito cosa stesse succedendo – ha confidato – ho scoperto cose che mi hanno ferita». Un dolore profondo, che però non ha cancellato il valore del legame costruito nel tempo.

«Non voglio rinunciare all'amore, ma...»

Nonostante la sofferenza, Rocío guarda al passato senza rancore. «Non ho rimpianti - ha detto - lui sarà sempre il padre delle mie figlie». Parole che raccontano un equilibrio faticoso ma consapevole, fondato sulla volontà di proteggere la famiglia e il rapporto con le bambine. «Spero che trovi persone che gli vogliano bene, come noi ne vogliamo a lui», ha aggiunto.

Dopo 14 anni di relazione, l'attrice si ritrova oggi single, una condizione nuova e quasi straniante. «Mi fa effetto dirlo - ha ammesso - ma non voglio rinunciare all'amore. In questo momento, però, non è la mia priorità».

Rocío parla di una fase di trasformazione, in cui preferisce concentrarsi su se stessa e accogliere i cambiamenti che stanno prendendo forma.

Intanto, sul fronte sentimentale, continuano a rincorrersi voci. Il settimanale «Diva e Donna» ha pubblicato alcune immagini che alimenterebbero l'ipotesi di un possibile legame tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, che mantengono il massimo riserbo sulla loro vita privata.