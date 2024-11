Rod Stewart

Il rocker britannico torna sul palco del «Legends Slot», ma non senza sacrifici economici.

Covermedia

Rod Stewart, leggendario artista britannico, si prepara a fare la storia con la sua performance nel «Legends Slot» al Glastonbury 2025.

Tuttavia, come lui stesso ha dichiarato, l'evento gli «costerà una fortuna». L'annuncio, avvenuto il 25 novembre, lo consacra come il primo artista a esibirsi in questa categoria dopo aver già calcato il palco principale del festival, dove debuttò nel 2002.

«Vi parteciperei anche per un milione»

Intervistato da talkSPORT, il 79enne ha parlato del costo della sua partecipazione: «È un grande onore, ma mi costerà 290mila euro. Devo riportare tutta la mia band dall'America, e naturalmente Glastonbury non paga queste spese». Ha poi aggiunto con entusiasmo: «Anche se mi fosse costato 1 milione, lo avrei fatto. È davvero il più grande onore».

Stewart ha condiviso la notizia su Instagram, dichiarandosi entusiasta: «Sono assolutamente felice di annunciare che mi esibirò al Glastonbury 2025! Dopo tutti questi anni, sono orgoglioso e pronto a salire di nuovo sul palco per divertire i miei amici a Glastonbury. Ci vediamo lì!».

Il rocker ha recentemente dichiarato che, pur riducendo i tour mondiali su larga scala, non ha intenzione di ritirarsi: «Questa sarà la fine dei grandi tour, ma non voglio smettere. Amo ciò che faccio e faccio ciò che amo. A 79 anni, sono in forma, ho tutti i capelli in testa e riesco a correre 100 metri in 18 secondi!».

Stewart si unisce a una lista di icone che hanno occupato il «Legends Slot» negli anni precedenti, tra cui Shania Twain, Diana Ross, Lionel Richie, Dolly Parton e Paul Simon.

The Boss sulla lista degli invitati

Il Glastonbury 2025 si terrà dal 25 al 29 giugno e, tra i nomi che potrebbero unirsi a Stewart come headliner, si vocifera di artisti come Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Sam Fender, The 1975 e Olivia Rodrigo. Per Sir Rod Stewart, questa sarà una nuova occasione per dimostrare che la sua leggenda è ancora viva e pulsante.

Covermedia