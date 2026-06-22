Rod Stewart Covermedia

Il cantante si è fermato per alcuni minuti e ha utilizzato una bombola d'ossigeno. Poi di nuovo sotto i riflettori, questa volta seduto su una sedia.

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Rod Stewart si è fermato nel mezzo di un concerto per utilizzare una bombola d'ossigeno.

È successo sabato sera in Utah.

In un video pubblicato da TMZ, il cantante britannico, 81 anni, appare piegato in avanti mentre cerca di restare in piedi appoggiandosi agli strumenti sul palco. Lo staff interviene e pochi minuti dopo compare una bombola d'ossigeno accanto alla scena.

Al ritorno sul palco, una battuta per tranquillizzare il pubblico: «The show must go on». Poi un'altra frase, molto meno rassicurante: «Ho quasi perso i sensi». Il resto della serata scorre seduto su una sedia, sotto gli occhi dei fan.

L'episodio arriva al termine di settimane complicate per il tour One Last Time. A inizio mese l'artista aveva rinviato alcune date della residency di Las Vegas mentre si riprendeva dall'influenza. Nei giorni successivi erano arrivate altre cancellazioni e nuovi rinvii.

Dietro gli stop, un'infezione acuta delle vie respiratorie superiori e una laringite che, secondo il suo staff, gli avevano impedito di esibirsi. «Mi sento molto meglio dopo le cure, ma la mia voce non è ancora pronta», aveva scritto poche ore prima di uno degli spettacoli cancellati.