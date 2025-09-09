  1. Clienti privati
Che ci facevano lì? Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni

Sven Ziegler

9.9.2025

Roger Federer con Halle Barry per la nuova campagna di Svizzera Turismo
Svizzera Turismo

Svizzera Turismo punta ancora una volta sul fascino delle celebrità: il premio Oscar Halle Berry sarà al fianco di Roger Federer nella nuova campagna autunnale. I primi teaser mostrano il dietro le quinte.

09.09.2025, 12:07

09.09.2025, 13:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Svizzera Turismo ha ingaggiato Halle Berry per la nuova campagna con Roger Federer.
  • In due teaser, le due star rivelano i primi dettagli sulle riprese.
  • La Berry si aggiunge così a celebrità come Robert De Niro, Anne Hathaway e Trevor Noah, che già erano apparse negli spot di Svizzera Turismo insieme a Roger. 
Mostra di più

Il fascino di Hollywood per la Svizzera: Roger Federer ha ricevuto il sostegno di Los Angeles per l'ultima campagna di Svizzera Turismo. Come rivelano i teaser diffusi lunedì, al suo fianco c'è nientemeno che l'attrice Halle Berry.

In un primo video, la 59enne spiega: «Sono in Svizzera. Indovinate perché sono qui?». Poco dopo, Federer appare nella foto: i due scherzano sul fatto che le riprese sono durate solo un giorno. Questo conferma quanto già si vociferava: Berry è la nuova superstar al fianco di Federer.

L'attrice premio Oscar era stata avvistata sul Lago dei Quattro Cantoni a giugno. Già allora si parlava di possibili riprese con Federer.

La Berry ha parlato su Instagram di laghi «paradisiaci», di cibo «squisito» e ha condiviso un video in cui ballava esuberantemente nella sua stanza d'albergo.

L'ennesima celebrità ospite

La collaborazione fa parte di una serie di campagne realizzate insieme a persone famose.

Robert De Niro, Anne Hathaway, Trevor Noah e Mads Mikkelsen sono già apparsi davanti alla telecamera con Federer per la Svizzera. Il contrasto tra la tranquillità delle Alpi e il glamour delle star ha giocato il ruolo principale in ognuno dei precedenti spot.

«Hairy Berry». Ecco perché l'attrice Halle Berry si mostra con i peli sotto le ascelle

«Hairy Berry»Ecco perché l'attrice Halle Berry si mostra con i peli sotto le ascelle

Federer è ambasciatore ufficiale di Svizzera Turismo dal 2021 ed è quindi sempre affiancato da celebrità internazionali. Con Halle Berry, l'organizzazione ha trovato ancora una volta un nome che promette un'attenzione globale.

