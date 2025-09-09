Che ci facevano lì?Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni
Sven Ziegler
9.9.2025
Svizzera Turismo punta ancora una volta sul fascino delle celebrità: il premio Oscar Halle Berry sarà al fianco di Roger Federer nella nuova campagna autunnale. I primi teaser mostrano il dietro le quinte.
09.09.2025, 12:07
09.09.2025, 13:25
Hai fretta? blue News riassume per te
Svizzera Turismo ha ingaggiato Halle Berry per la nuova campagna con Roger Federer.
In due teaser, le due star rivelano i primi dettagli sulle riprese.
La Berry si aggiunge così a celebrità come Robert De Niro, Anne Hathaway e Trevor Noah, che già erano apparse negli spot di Svizzera Turismo insieme a Roger.
Il fascino di Hollywood per la Svizzera: Roger Federer ha ricevuto il sostegno di Los Angeles per l'ultima campagna di Svizzera Turismo. Come rivelano i teaser diffusi lunedì, al suo fianco c'è nientemeno che l'attrice Halle Berry.
In un primo video, la 59enne spiega: «Sono in Svizzera. Indovinate perché sono qui?». Poco dopo, Federer appare nella foto: i due scherzano sul fatto che le riprese sono durate solo un giorno. Questo conferma quanto già si vociferava: Berry è la nuova superstar al fianco di Federer.
L'attrice premio Oscar era stata avvistata sul Lago dei Quattro Cantoni a giugno. Già allora si parlava di possibili riprese con Federer.
La Berry ha parlato su Instagram di laghi «paradisiaci», di cibo «squisito» e ha condiviso un video in cui ballava esuberantemente nella sua stanza d'albergo.
L'ennesima celebrità ospite
La collaborazione fa parte di una serie di campagne realizzate insieme a persone famose.
Robert De Niro, Anne Hathaway, Trevor Noah e Mads Mikkelsen sono già apparsi davanti alla telecamera con Federer per la Svizzera. Il contrasto tra la tranquillità delle Alpi e il glamour delle star ha giocato il ruolo principale in ognuno dei precedenti spot.
Federer è ambasciatore ufficiale di Svizzera Turismo dal 2021 ed è quindi sempre affiancato da celebrità internazionali. Con Halle Berry, l'organizzazione ha trovato ancora una volta un nome che promette un'attenzione globale.