Cantiere misteriosoRoger Federer sta costruendo in segreto una palestra di lusso sul Lago di Zurigo?
Sven Ziegler
25.4.2026
Sul Lago di Zurigo, e più precisamente sull'Obersee, prende forma una palestra privata, progettata con discrezione, lontano dai riflettori. Dietro il progetto potrebbe esserci Roger Federer. Non ci sono conferme, ma gli indizi si moltiplicano.
Sven Ziegler
25.04.2026, 09:04
25.04.2026, 09:20
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
A Lachen, sul Lago di Zurigo, è in costruzione un edificio che ospita una grande palestra privata, progettata in modo discreto e non visibile dall’esterno.
Secondo diverse fonti anonime, dietro il progetto potrebbe esserci Roger Federer, ma né il suo entourage né le autorità confermano.
Il silenzio dei protagonisti e le caratteristiche dell’opera rafforzano i sospetti, senza però chiarire chi sia il reale utilizzatore.
A Lachen, comune del Canton Svitto sulle sponde dell'Obersee zurighese, è in costruzione un nuovo edificio aziendale che, a prima vista, appare del tutto ordinario. All’interno, però, si nasconde una palestra privata di notevoli dimensioni.
Come riporta la «Linth-Zeitung», lo spazio misura circa 40 per 40 metri, sufficiente per ospitare due campi da tennis. Colpisce il fatto che la struttura sia destinata a un «affittuario esterno». L’identità resta ufficialmente sconosciuta.
Per questo progetto edilizio solleva interrogativi, e alimenta le speculazioni.
Secondo il quotidiano, dietro il misterioso utilizzatore potrebbe esserci Roger Federer. Diverse fonti anonime collegano la leggenda del tennis al progetto, senza però fornire conferme.
Roger non commenta
Né il management di Federer né i promotori del progetto o il Comune di Lachen hanno voluto esprimersi sulle indiscrezioni. Un silenzio che si inserisce perfettamente nel quadro di un’iniziativa volutamente tenuta lontana dall’attenzione pubblica.
L’edificio è stato concepito proprio per passare inosservato. La palestra è collocata all’interno della struttura, così da risultare praticamente invisibile dall’esterno.
Inoltre, nella domanda di costruzione si sottolinea che non sono previsti traffico o rumore aggiuntivi. Un elemento che suggerisce un utilizzo esclusivamente privato.
Nel frattempo, sull’altra sponda del lago, a Rapperswil-Jona, da anni sono in corso lavori nella proprietà della famiglia Federer. Qui sono previsti diversi edifici, un campo da tennis e uno da padel, entrambi all’aperto.