L'ormai pensionato dal tennis Roger Federer si esibirà alla finale dell'ESC a Basilea? Keystone/Christophe Gateau

È partito il conto alla rovescia per la finale dell'Eurovision Song Contest. Roger Federer salirà davvero sul palco? Queste cinque ragioni suggeriscono che la leggenda vivente del tennis potrebbe esibirsi al più grande spettacolo musicale televisivo del mondo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il grande spettacolo televisivo dell'Eruovision Song Contest (ESC) è iniziato.

Le semifinali nella St. Jakobshalle di Basilea hanno preso il via e tutti vogliono un posto da titolare nella grande finale.

Lo show televisivo attira 160 milioni di telespettatori sul piccolo schermo.

Céline Dion ha rinunciato a presenziare, ma un'altra superstar potrebbe esibirsi alla serata conclusiva: il pensionato dal tennis Roger Federer.

Questi cinque motivi spingono a favore della sua presenza.

E cosa dicono gli organizzatori sulla presenza di King Roger? Mostra di più

Un'arena fortunata

Roger Federer ha vinto un totale di 10 tornei degli Swiss Indoors nella St. Jakobshalle. E ha proseguito una striscia vincente di 20 partite da imbattuto.

Nel 2019 i politici basilesi hanno persino chiesto che il padiglione venisse ribattezzato Roger Federer Arena. Ma l'idea è stata respinta nel 2020: non è stato possibile raccogliere abbastanza firme per il referendum.

Il luogo delle origini

La St. Jakobshalle si trova a Basilea, proprio al confine cantonale, in territorio di Münchenstein.

L'ex tennista è cresciuto proprio a Münchenstein. Fino al 2000 la sua famiglia ha vissuto in Wasserhausstrasse 40.

Non sarebbe la prima apparizione musicale

In occasione del concerto dei Coldplay al Letzigrund di Zurigo, nell'estate del 2023, l'ex sportivo d'élite ha sorpreso gli spettatori con una breve performance.

Ha accompagnato il frontman Chris Martin nella hit della band «Beautiful World» con i sonagli.

Nel 2020 Federer ha cantato la hit dei Beatles «With a Little Help from my Friends» nello spot pubblicitario di un'azienda di telecomunicazioni.

Ha un talento comico innato

Nel corso degli ultimi King Roger partecipa con regolarità a filmati promozionali per Svizzera Turismo, in special modo con grandi attori di Hollywood come Anne Hathaway, Robert De Niro e Mads Mikkelsen.

Nel 2023 la leggenda del tennis è apparsa, sempre per Svizzera Turismo, insieme all'intrattenitore sudafricano, di origini elvetiche, Trevor Noah, che conduce con successo diverse trasmissioni comiche negli Stati Uniti.

E anche in questo caso il basilese ha dimostrato il suo talento comico.

Roger è stato nominato più volte nella prima semifinale

Agli spettatori più attenti non sarà di certo sfuggito il fatto che durante la prima semifinale le due presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer hanno più volte citato il fuoriclasse del tennis, anche nella canzone «Made in Switzerland», diventata poi virale online.

Inoltre, durante il conteggio dei voti le due presentatrici hanno distribuito agli artisti dei cuscini con la fotografia di Federer.

Due indizi fanno una prova? Chissà, forse il mito svizzero vivente si presenterà alla finale dell'ESC a Basilea, proprio nella sala che gli ha portato così spesso fortuna?

Gli organizzatori non forniscono alcun dettaglio al riguardo. Tutto è ancora top secret.

blue News è comunque sul posto e tiene gli occhi aperti.