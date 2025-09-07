La 43enne, nota per il programma TV «Casa a prima vista», ha accettato la proposta fatta dal compagno Pietro in un'emozionante scena in barca a Capri.

Ida Di Filippo, celebre agente immobiliare di Milano e volto noto del programma televisivo «Casa a prima vista», ha vissuto un momento indimenticabile quando il suo compagno, Pietro Al Bano, le ha chiesto di sposarlo.

La scena sembrava uscita da un film: in barca, con il mare cristallino e il sole al tramonto, Pietro ha estratto un anello e, con voce emozionata, ha dichiarato il suo amore eterno.

Per rendere il momento ancora più speciale, l'uomo ha ricreato la famosa scena del Titanic, con Ida che, come Rose, apriva le braccia sul pontile mentre lui, come Jack, la stringeva in un abbraccio affettuoso.

Inizialmente sorpresa, Ida ha reagito con incredulità, ma presto le lacrime di gioia hanno preso il sopravvento. Il suo «sì» è stato pronunciato tra emozioni intense, baci e un abbraccio che sembrava non finire mai, coronato da un mazzo di rose rosse, simbolo dell'amore.

Lei ha deciso di seguire lui a Milano

Ida, nata nel 1982, ha sempre riconosciuto l'importanza di Pietro nella sua vita. In un'intervista recente, ha raccontato di come la decisione di seguirlo a Milano sia stata un punto di svolta sia personale che professionale.

Questa scelta l'ha portata a diventare un volto amato della televisione, grazie alla sua partecipazione a «Casa a prima vista», dove ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e professionalità.

Mentre Ida è abituata ai riflettori, Pietro Al Bano, infermiere all'ospedale Niguarda di Milano, preferisce una vita lontana dalla ribalta. Nonostante la differenza d'età di otto anni – Pietro ha 34 anni e Ida 42 – il loro amore ha dimostrato che l'età è solo un numero quando c'è un legame autentico.

La loro relazione, iniziata nel 2014, è cresciuta con forza e complicità. Nonostante le sfide dei rispettivi lavori, Ida e Pietro hanno sempre trovato un equilibrio, portandoli oggi a compiere questo importante passo verso il futuro insieme.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA