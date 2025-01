Romina Carrisi

La figlia di Al Bano e Romina ha raccontato che la nascita del piccolo Axel Lupo ha cambiato gli equilibri della famiglia.

Romina Carrisi ha parlato al settimanale «Oggi» del riavvicinamento a Loredana Lecciso, compagna del padre Al Bano.

È accaduto dopo la nascita di Axel Lupo, il bambino che Romina ha avuto dal compagno Stefano Rastelli. «Con Loredana siamo in un momento buono. C'è stata una riconciliazione quest'estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace. Non ci siamo chiarite sui punti essenziali, forse un giorno lo faremo da donne e da madri. Ma non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato. È come se, con la sola forza del suo arrivo, Axel avesse lavato via tutto», ha spiegato.

Romina ha chiarito che è stata Loredana a fare il primo passo, «un piccolo passettino di danza, che io ho assecondato».

«Mia madre e mio padre sono più distesi, tra loro e con me. Sono tornati ragazzini, ci giocano, vogliono vederlo sempre: se potessero, si trasferirebbero qui», ha aggiunto la Carrisi, che ha deciso di non battezzare il suo primogenito.

«In questo ho seguito Cristel, mia nonna Yolanda ci avrebbe crocefisso. Non è nei piani, il battesimo. Per anni sono stata schiacciata dal peccato originale: da piccola andavo in chiesa con mia nonna, sono cresciuta con un senso di colpa e di paura verso questo Dio giudicante, che vede tutto. Non voglio infliggerlo anche ad Axel. Prevengo la prossima domanda: papà è credente, ma non fa pressioni

Neppure il matrimonio è nei piani di Romina Carrisi.