Una giovane Romina Power. Imago

Il principe Stash Klossowski de Rola racconta di un amore giovanile con Romina Power, quando lei aveva solo 15 anni. Nonostante la differenza d'età, i due pianificavano una fuga in Scozia per sposarsi, ma la storia si interruppe quando la giovane si innamorò di Al Bano.

Redazione blue News

Un amore giovanile e segreto lega Romina Power al principe Stash Klossowski de Rola, che oggi rivela dettagli di un passato che avrebbe potuto portare al matrimonio.

«Il mio legame con Romina? Folle e spensierato», afferma il principe, figlio del celebre pittore Balthus, in un'intervista al settimanale «DiPiù».

Un incontro travolgente

L'incontro tra Romina e Stash avvenne a Roma, a metà degli anni Sessanta, durante una cena a cui la donna partecipò con sua madre, Linda Christian.

Tra i due scattò subito un'intesa travolgente. Frequentandosi, si presentarono insieme sia nel jet-set che alle feste dei cosiddetti figli dei fiori. «Eravamo pazzi di noi», ricorda il principe, tanto da considerare l'idea di sposarsi come un gesto di ribellione nel mondo in cambiamento.

Il sogno di una fuga

La coppia pianificava una fuga d'amore verso una cittadina in Scozia, nota per celebrare matrimoni senza troppe domande. Tuttavia, l'entusiasmo si affievolì quando si resero conto che tutto stava procedendo troppo velocemente.

Stash, consapevole della differenza d'età, capì di non poter offrire a Romina la favola che desiderava.

L'arrivo di Al Bano

La storia d'amore tra Romina e Stash si concluse quando Romina si innamorò di Albano Carrisi sul set di «Nel sole», dando inizio a una delle storie d'amore più celebri d'Italia.

Nonostante la fine della loro relazione, Romina e Stash mantennero un rapporto amichevole, sebbene Al Bano fosse geloso di questa amicizia. «Mi telefonò e me lo disse, piuttosto irritato», racconta l'uomo, che decise allora di farsi da parte definitivamente.