Romina Power si racconta a cuore aperto a «Verissimo», ripercorrendo successo, amore, ironia e il dolore mai sopito per la scomparsa della figlia Ylenia.

Hai fretta? blue News riassume per te Romina Power presenta il suo nuovo libro e riflette su una vita di successo che non le ha sempre dato appagamento.

Parla senza filtri della separazione da Al Bano, tra affetto, ironia e una scelta maturata per il proprio benessere.

Il momento più intenso è il ricordo di Ylenia, scomparsa nel 1994, su cui Romina mantiene una posizione ferma e personale. Mostra di più

Romina Power si è raccontata senza filtri nello studio di «Verissimo», dove ha presentato il suo nuovo libro «Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita», edito da Mondadori Electa.

Come riferito nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, l'artista ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita, partendo da una riflessione sul successo: «Nel periodo di massimo splendore non mi sentivo appagata».

Un’esistenza sempre in movimento, fatta di viaggi, tournée e promozioni, che con il tempo aveva perso profondità: «Eravamo sempre in giro, ma alla fine non restava nulla».

Il divorzio da Al Bano

Nel corso dell'intervista, come riferito fra gli altri da «Leggo», è stato inevitabile affrontare anche le ferite più profonde del suo percorso personale, dalla fine del matrimonio con Al Bano alla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi.

Parlando della separazione, Romina ha chiarito che l'amore non svanisce con la fine di una relazione: «Non si smette mai di amare una persona che si è amata, soprattutto quando la conosci da quando sei bambina».

Un legame che, spiega, può rimanere anche quando la convivenza diventa impossibile. «Al Bano lo amo ancora, come amo tutti i miei ex», ha detto con naturalezza.

«Va tutto bene, non ci sentiamo mai»

Non è mancata una nota di ironia, anche nel ripercorrere episodi più leggeri. Romina ha raccontato che, dopo anni di distanza, l’ex marito le aveva suggerito qualche ritocco estetico.

«Gli ho risposto che non avevo tempo… chissà se lui ha fatto qualche ritocchino, magari al cervello», ha scherzato. Sulla separazione, però, è stata molto chiara: «Hanno scritto di tutto. Non è stata una canna a dividerci. La scelta è stata mia, perché la convivenza era diventata impossibile. Non stavo bene con lui, ma nemmeno con me stessa».

Oggi, ha spiegato, i rapporti sono distesi, anche se poco frequenti. «Va tutto bene, non ci sentiamo mai», ha concluso ridendo.

Nel racconto emerge anche il rapporto speciale con Jolanda, madre di Al Bano. Romina ha ricordato come all'inizio la suocera fosse diffidente nei confronti delle attrici, ma il loro legame si sia trasformato in qualcosa di profondo.

«Eravamo come madre e figlia, non come suocera e nuora», ha spiegato, ricordando i piccoli gesti quotidiani condivisi, dalla casa alle passeggiate al mare.

I ricordi della figlia scomparsa

Il momento più intenso arriva quando Romina parla di Ylenia, la figlia scomparsa misteriosamente nel 1994. La sua posizione resta immutata nel tempo: «Per me non è morta, era un essere di luce».

Il dolore, spiega, è un'assenza che arriva all'improvviso, a ondate, lasciando un vuoto profondo. Ricorda la figlia come una ragazza libera, inconsapevole della propria bellezza, capace di dirle: «Tu non stai vivendo, hai gli occhi spenti».

Romina è tornata anche sulle indagini legate alla scomparsa, che considera insufficienti. «Non sono state fatte bene. La polizia ci ha raccontato di tutto pur di farci andare via», ha affermato, spiegando di essersi sentita una presenza scomoda.

Ha raccontato di essere tornata più volte a New Orleans, una città che definisce «negativamente misteriosa», convinta che la figlia possa essere stata ingannata o finita in una situazione più grande di lei.

In quei giorni difficili, ha ricordato con gratitudine il sostegno di Sophia Loren: «Mi ha chiamata e mi è stata vicina. Da madre a madre abbiamo pianto insieme». Sulla diversa posizione di Al Bano, Romina ha concluso: «Lui ha creduto alla versione della polizia, ma di questo bisogna parlare con lui».