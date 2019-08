Ronaldo: arriva la nuova serie targata DAZN

Source: Covermedia

Parte il 9 agosto The Making of, il racconto dei match imperdibili che hanno segnato le carriere dei big del calcio.

Dazn si affaccia al mondo delle serie tv. E lo fa con The Making of, una serie originale composta da nove episodi di 25 minuti che racconta il mondo del calcio attraverso le partite dei grandi campioni.

Da Ronaldo a Neymar, Dazn (il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport) punta tutto sui big del pallone e sull’allenatore José Mourinho.

La serie parte il 9 agosto nei nove mercati in cui il servizio è disponibile. Come specifica l’Ansa «ciascuno dei protagonisti si racconta attraverso tre incontri particolarmente significativi, svelandone aspetti inediti, rivelando le emozioni di quelle serate e quale impatto hanno avuto sulla propria vita personale e professionale. Le interviste sono accompagnate dalle testimonianze di altri giocatori scesi in campo durante quella partita specifica, tra cui John O'Shea, Rafael Alcántara, Fernando Santos, Roberto Carlos e Julio Cesar».