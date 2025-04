Rosa Diletta Rossi Covermedia

Con un sorriso che nasconde la forza delle cicatrici, la talentosa attrice racconta il lungo viaggio che l'ha condotta dall'infanzia alla ribalta della recitazione, sempre guidata dall'autonomia e da una passione incrollabile.

Covermedia Covermedia

La passione di Rosa Diletta Rossi per il teatro è nata prestissimo, ma è stata la sua determinazione a trasformarla in una carriera.

Originaria di Roma, con radici familiari a Lucera, ha cominciato a recitare a soli sedici anni, lavorando con Carlo Emilio Lerici nell'opera «Dio» di Woody Allen, e successivamente entrando nella Piccola Compagnia Piero Gabrielli sotto la direzione di Roberto Gandini. Un cammino fatto di studio, dedizione e quella voglia di libertà che le è stata trasmessa dalla madre e dalla nonna. «Mia madre mi ha insegnato a riparare una lavatrice, a usare un trapano. A essere indipendente», racconta con orgoglio.

Oggi protagonista della serie di successo «Maria Corleone» su Canale 5, già apprezzata per i ruoli in «Suburra» su Netflix e «Nero a metà», Rosa Diletta è ospite a «Verissimo», dove si apre sulle battaglie e le conquiste della sua vita. Una di queste, il difficile recupero dopo un grave incidente in moto avvenuto a 21 anni: «Una macchina non si è fermata a un incrocio. Sono stata ferma sei mesi, avevo uno spettacolo in programma. Ma ho superato tutto». A sostenerla, l'arrampicata, diventata la sua terapia: «L'arrampicata mi ha salvato più di tutto. La montagna ti dà umiltà, ti mette davanti ai tuoi limiti».

Fondamentale, nel suo percorso, anche il sostegno della famiglia: «Mio padre è medico. È contento perché mi vede contenta. I miei genitori mi hanno lasciato libera di scegliere e mi hanno dato gli strumenti per affrontare le difficoltà». Rosa ammette che i «no» ricevuti nel suo mestiere sono stati numerosi, ma mai motivo di resa: «All'inizio fanno paura, ma poi diventano uno stimolo per mettere ancora più grinta e tenacia».

Nel salotto di Silvia Toffanin, Rosa confessa anche l'emozione per un sogno diventato realtà: «Ho sempre sognato di fare questo lavoro. La recitazione mi ha accompagnato da piccolina, ma non pensavo diventasse la mia professione. Riuscire a realizzare i propri sogni è una cosa bellissima».