Maria Chiara Giannetta

La serie Sky Original diretta da Davide Marengo debutta dall'8 maggio su Sky e in streaming su NOW, con Francesco Di Napoli al fianco della protagonista Maria Chiara Giannetta.

Covermedia Covermedia

Maria Chiara Giannetta guida «Rosa elettrica».

Il teaser trailer diffuso online ha acceso l’attesa per la nuova serie crime prodotta da Sky Studios e Cross Productions. Il progetto, diretto da Davide Marengo e composto da sei episodi, debutterà l’8 maggio su Sky e in streaming su NOW, portando sullo schermo un thriller costruito come una fuga attraverso l’Italia.

Al centro della storia c’è Rosa Valera, giovane agente di polizia appena entrata nel Nucleo Protezione Testimoni. Il primo incarico si rivela subito delicato: deve proteggere Cocìss, un giovane boss della camorra deciso a collaborare con la giustizia per salvarsi dalla vendetta del suo clan.

Quando l’operazione mostra segni di cedimento e qualcuno sembra voler eliminare il testimone prima che possa parlare, la missione si trasforma in una corsa contro il tempo.

Accanto all’attrice pugliese recita Francesco Di Napoli, già noto per il film «La paranza dei bambini», nei panni del collaboratore di giustizia che diventa il centro dell’indagine.

Nel cast compare anche Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Antonella Reja, superiore diretta della protagonista. Le riprese hanno attraversato diverse zone del Paese, tra Emilia-Romagna, Campania e Trentino, rafforzando la dimensione itinerante del racconto.

Parlando del personaggio, Maria Chiara Giannetta ha spiegato: «Rosa è una poliziotta determinata ma anche fragile, una donna che si trova improvvisamente sola a difendere qualcuno che dovrebbe essere il suo nemico».

Con il teaser appena pubblicato e il debutto fissato per l’8 maggio su Sky e NOW, «Rosa elettrica» si prepara così a entrare nel panorama delle nuove serie crime italiane della stagione televisiva.