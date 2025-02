Rosalia

La cantante spagnola raggiungerà sul set Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi per le riprese della terza stagione della serie targata HBO.

Rosalia si unisce al cast stellare di «Euphoria». La cantante spagnola è stata scritturata per la terza stagione della serie tv di grande successo prodotta da HBO.

Le riprese dello show – rinviate più volte – sono finalmente ripartite questa settimana con il ritorno dei protagonisti Zendaya, Sydney Sweeney e Jacob Elordi.

Reciterà nella sua serie preferita

«Se c'è qualcosa che mi entusiasma più di trovare una buona melodia o un buon testo, è diventare un'artista migliore ogni giorno», ha detto in una dichiarazione a Deadline.

La cantante ha poi proseguito confessando la sua stima per la serie a cui parteciperà: «Euphoria è stata la mia serie preferita degli ultimi anni e non potrei essere più felice e grata di recitare insieme a tutti questi colleghi che ammiro così tanto e di contribuire con un mio piccolo granello di sabbia a trasformare in realtà la visione di Sam (Levinson, creatore della serie)».

«Non vedo l'ora di condividere quello che stiamo facendo!», ha concluso la star.

Adattamento dell'omonima serie israeliana, Euphoria segue la vita travagliata della diciassettenne Rue, interpretata da Zendaya, una tossicodipendente appena uscita dalla riabilitazione che non ha intenzione di rimanere pulita.