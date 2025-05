Rosalinda Cannavò IMAGO/ZUMA Wire

L'ex concorrente del Grande Fratello VIP 5, durante il quale ha conosciuto il suo compagno Andrea Zenga, dalla quale ha avuto una figlia, condivide su Instagram come la genitorialità influenzi la dinamica di coppia, portando a più discussioni e a un possibile allontanamento.

Hai fretta? blue News riassume per te Rosalinda Cannavò ha creato un «box delle domande» su Instagram intitolato «Chiedi... Se hai il coraggio».

Una domanda riguardava come la nascita di un figlio possa influenzare il rapporto di coppia, alla quale Rosalinda ha risposto basandosi sulla sua esperienza personale.

La 32enne ha scritto: «Il rapporto di coppia cambia inevitabilmente. A volte ci si sente più distanti, si litiga di più, ci si perde un po' nei nuovi ruoli, ma se c'è amore e complicità, ci si riscopre in una nuova dimensione: quella di essere genitori». Mostra di più

Rosalinda Cannavò ha creato un «box delle domande» su Instagram intitolato «Chiedi... Se hai il coraggio», un luogo dove interagisce frequentemente con i suoi follower.

Tra le varie domande ricevute, una fan le ha chiesto se lei, il compagno Andrea Zenga (conosciuto al «Grande Fratello VIP 5» nel 2020) la loro figlia Camilla vivano in affitto o sognino una casa di proprietà.

Un'altra domanda riguardava come la nascita di un figlio possa influenzare il rapporto di coppia, alla quale Rosalinda ha risposto basandosi sulla sua esperienza personale.

«È impegnativo, certo, ma anche incredibilmente profondo»

Come riporta «Leggo.it», la preoccupazione è stata espressa da una futura mamma, che all'ex concorrente del GF ha chiesto: «Come cambia la coppia dopo l'arrivo di un figlio? Ho paura di perdere il "noi"».

In risposta, la 32enne ha scritto: «Il rapporto di coppia cambia inevitabilmente. Cambiano i ritmi, le priorità e, spesso, manca il tempo per stare davvero insieme come prima. A volte, ci si sente più distanti, si litiga di più, ci si perde un po' nei nuovi ruoli, ma se c'è amore e complicità, ci si riscopre in una nuova dimensione: quella di essere genitori».

Ha poi aggiunto che: «È impegnativo, certo, ma anche incredibilmente profondo. Si crea un legame nuovo, più forte. Serve pazienza, ascolto e voglia di non dimenticare che prima di essere genitori, si è una coppia».

La relazione tra Rosalinda e Andrea sembra dunque essere solida nonostante la maternità, con frequenti dimostrazioni di affetto sui social media.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA