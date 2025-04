L'attrice britannica rivela un retroscena esilarante (e imbarazzante) sul palco dei BAFTA 2011. «Aprii la busta prima di leggere i nominati. È un lavoro semplice, e l'ho sbagliato».

Covermedia Covermedia

Ci sono momenti nella carriera di un'attrice che rimangono impressi non per un ruolo iconico, ma per un piccolo, disastroso imprevisto.

È il caso di Rosamund Pike, attrice di raffinata eleganza e protagonista di film come «Gone Girl», che ha confessato – con una certa ironia – il motivo per cui ha deciso di non salire mai più su un palco in veste di presentatrice.

Durante un'intervista nel podcast di David Tennant, «David Tennant Does a Podcast With...», la star ha raccontato dell'episodio avvenuto ai BAFTA Film Awards del 2011, quando, accanto a Dominic Cooper, fu chiamata a consegnare il premio per la Miglior Sceneggiatura Originale. Il problema? Pike, sopraffatta dalla tensione di «essere me stessa» di fronte a una platea di star hollywoodiane, aprì l'envelope con il nome del vincitore prima ancora di leggere l'elenco dei candidati.

«È un lavoro semplice, è molto difficile sbagliarlo. E io l'ho sbagliato», ha ammesso senza mezzi termini. A fermarla fu il conduttore della serata, Jonathan Ross. Ma il vero colpo di grazia arrivò dal regista e stilista Tom Ford: «Mi guardò con un'espressione... non so bene come definirla, ma credo fosse pietà».

Un momento imbarazzante che ha avuto, tuttavia, un risvolto positivo. «(Pensai,) non mi chiederanno mai più di farlo, ed è assolutamente perfetto per me», ha detto l'attrice, quasi sollevata. Pike ha poi spiegato di soffrire di una forma di ansia da palcoscenico quando deve apparire come se stessa: «Mi viene il panico, mi sento stupida e non voglio essere lì. Ma se mi dai un personaggio, mi sento completamente libera».

Rosamund Pike, che ha conquistato il pubblico anche con la serie «La ruota del tempo», tornerà presto in scena, questa volta sul palcoscenico teatrale, nel ruolo di protagonista in «Inter Alia», nuova produzione del National Theatre di Londra in arrivo a luglio.